Programa la JMAS mantenimiento y colocación de válvulas en la Planta RAN-29

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), llevará a cabo este viernes 14 de agosto trabajos de mantenimiento y sustitución de dos válvulas en la Planta de Rebombeo de Aguas Negras número 29 (RAN-29) también conocida como Tarento, ubicada en el Distrito 4, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la infraestructura de drenaje sanitario y brindar mayor seguridad en el manejo de aguas residuales.

Para realizar estas maniobras será necesario detener temporalmente la operación de la planta, lo que podría generar afectaciones en el servicio de drenaje sanitario en las colonias Haciendas, Colonial del Sur, Terranova, Terranova del Sur, Villa Colonial y Real del Marqués, donde habitan más de mil 400 familias.

Los trabajos se llevarán a cabo de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, periodo en el que personal operativo de la JMAS realizará las maniobras necesarias para sustituir el equipo y restablecer la operación de la planta.

Como parte de los trabajos, se realizará el taponamiento en puntos estratégicos de la línea para controlar el flujo y permitir que los niveles del RAN-29 disminuyan de manera considerable con apoyo de unidades tipo Vactor.

Una vez que se encuentren bajo los niveles, el personal procederá con el cambio de las dos válvulas de 16 pulgadas, además de efectuar la limpieza y reparación de los cedazos. Posteriormente, se retirarán los tapones de la línea para poner nuevamente en operación el sistema.

Para la realización de los trabajos se van a utilizar maquinaria especializada, entre ellas 7 unidades tipo Vactor, una grúa, personal eléctrico y cuatro cuadrillas operativas.

La JMAS lamenta las molestias ocasionadas por el cambio de este nuevo equipo, el cual viene a reforzar el trabajo en la línea general de drenaje, evitando taponamiento y brotes de aguas residuales en la zona. Además, agradece la comprensión de la ciudadanía ante los inconvenientes que pudieran presentarse por la presencia del personal y la maquinaria que realizan estas labores.