Ofrecerán Los Frontera concierto al exterior de la antigua Presidencia el próximo sábado

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), organiza un concierto con el grupo Los Frontera, que celebrará 55 años de trayectoria artística y que forma parte del cierre del Festival Cultural 60 y Más.

La presentación será el próximo sábado 15 de agosto, a las 5:30 de la tarde, en el exterior de la Antigua Presidencia Municipal, con entrada gratuita para la ciudadanía.

Este concierto forma parte también de las actividades que desarrolla el IPACULT dentro del programa Brigadas Culturales para Personas Mayores.

Estas acciones buscan acercar actividades artísticas y culturales a este sector de la población, generando espacios de convivencia, participación y expresión, así como contribuir al ejercicio de sus derechos culturales.

Durante el concierto, el IPACULT hará un reconocimiento especial a Los Frontera de Ciudad Juárez, con la entrega de una placa conmemorativa por sus 55 años de trayectoria artística, destacando la aportación de esta agrupación a la historia musical de Ciudad Juárez.

A lo largo de su carrera, la agrupación ha llevado al público un repertorio que forma parte de su trayectoria y reconocimiento con temas como “Esperando Tu Regreso”, “Te Voy a Esperar”, “La Noche de Mi Mal”, “No Sabes Lo Que Tienes” y “Cuatro Copas”, entre otras canciones que han acompañado a distintas generaciones.