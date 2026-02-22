Ciudad Juárez.– Como parte de su compromiso con la salud visual y el bienestar comunitario, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, entregó 100 lentes a madres, padres de familia y vecinos de la Escuela Primaria Juan Álvarez, ubicada en la colonia Toribio Ortega.

Durante la jornada, la legisladora fue recibida por el director del plantel, Jaime Ortuño, con quien sostuvo un diálogo para conocer las principales necesidades de la comunidad educativa y explorar posibles gestiones en beneficio de la escuela.

Los exámenes de la vista y la entrega de los lentes fueron realizados en coordinación con Ceredil (Centro de Reciclado y Distribución de Lentes, A.C.), organización dedicada a brindar atención visual a comunidades en situación de vulnerabilidad.

Vecinas y vecinos beneficiados agradecieron el apoyo, señalando que los lentes les permitirán retomar actividades cotidianas que habían dejado de realizar con facilidad, como leer el nombre de sus medicamentos, coser, trabajar y desenvolverse con mayor autonomía y seguridad en su vida diaria.

Finalmente, la congresista se comprometió a gestionar la entrega de lentes para alumnas y alumnos que lo requieran, así como a dar seguimiento a las solicitudes planteadas por la comunidad escolar, reafirmando su compromiso con la educación y la salud de la niñez juarense.