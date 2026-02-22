Ascensión, Chih.- En el municipio de Ascensión se llevaron a cabo importantes inauguraciones de obra pública, encabezadas por la administración municipal que dirige la alcaldesa Ivonne de la Hoya, con el acompañamiento de la diputada Yesenia Reyes.

Durante la gira de trabajo se realizó la entrega de pavimentación con concreto hidráulico, la instalación de purificadoras de agua en planteles educativos, la construcción de colectores de drenaje en 14 sectores del municipio y la entrega de despensas a familias que requieren apoyo.

Estas acciones representan avances significativos en infraestructura básica, acceso a servicios y bienestar social para las y los habitantes de Ascensión, como resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado.

La diputada Yesenia Reyes reiteró su compromiso de continuar gestionando recursos y respaldando proyectos que impacten de manera positiva en la calidad de vida de las familias ascensionenses, fortaleciendo el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno.