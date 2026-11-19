La caravana migrante “Dios con nosotros” llegó este miércoles a Pijijiapan con aproximadamente 800 integrantes, casi la mitad de las mil 500 personas que iniciaron el recorrido desde Tapachula, debido al desgaste físico, los problemas de salud y las deserciones registradas durante su avance por la Costa de Chiapas.

El contingente salió la tarde del martes de Mapastepec, donde descansó en las canchas de la colonia Santa Cruz, y recorrió aproximadamente 46 kilómetros durante más de 12 horas, uno de los trayectos más largos de esta ruta migratoria.

A su llegada, los migrantes se instalaron en la unidad deportiva del municipio para descansar antes de continuar su camino.

Alrededor de 400 personas se entregaron voluntariamente al Instituto Nacional de Migración (INM), mientras que otras decidieron abandonar el contingente y permanecer en municipios como Huixtla, Villa Comaltitlán, Escuintla y Mapastepec.

Durante su estancia en Mapastepec, personal de Protección Civil brindó auxilio a algunos migrantes que presentaban lesiones en los pies, consecuencia de varios días de caminata.

Sin embargo, quienes continúan en la travesía han tenido que enfrentar largos recorridos y el desgaste físico, con limitadas posibilidades de recibir atención médica durante el trayecto.

Pese a las dificultades, los integrantes mantienen su intención de avanzar por la Costa chiapaneca, cruzar hacia Oaxaca y continuar hacia el centro y norte de México.

A diferencia de otros contingentes que terminan por dispersarse al llegar a Arriaga, esta caravana mantiene su propósito de continuar avanzando, aunque sus integrantes enfrentan cada vez mayores dificultades para sostener el recorrido.

Milenio