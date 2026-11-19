La Fiscalía General del Estado, localizó sanos y salvos a cuatro menores de edad de iniciales J. L. G. D., J. D. G. D., de 13 y 7 años de edad, hermanos que contaban con reporte de audiencia o extravió en la ciudad de Chihuahua.

Junto con ellos, fueron localizados los menores de edad, de iniciales V.A. F. C. de 10 y M. B. C., y 13 años respectivamente, quienes también contaban con reporte de ausencia y/o extravío ante esta representación social.

Gracias a la inmediata activación de los protocolos de búsqueda, la Unidad Especializada en Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, se logró dar con el paradero de los infantes, horas después de que se ausentaron.

De acuerdo con la indagatoria ministerial, los cuatro niños y adolescentes, salieron sin autorización de la Casa Hogar Palabra Viva, donde permanecían en resguardo, y llegaron a la vivienda de un familiar de los hermanos.

En las entrevistas, los menores de edad, manifestaron que no fueron víctimas de un delito, y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.