México puede seguir ilusionándose con una posible visita del Papa León XIV, al menos así lo confirmó el propio sumo sacerdote de la iglesia católica durante las últimas horas a través de un mensaje que echó a andar las esperanzas de todos los fieles mexicanos.

Aún no existe una fecha en el calendario que confirme que el Papa podría llegar pronto a territorio mexicano; sin embargo, por medio de una breve entrevista que circula en las redes sociales se puede observar como el propio jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano dejó abierta la posibilidad de programar un recorrido en suelo tricolor.

Recientemente, el Papa León XIV realizó una gira de 12 días por Sudamérica en la que encabezó 50 eventos, en uno de los viajes más intensos para un máximo pontífice, esto luego de haber sido diagnosticado con un tipo de cáncer.

Ahora durante su regreso a Roma, el sacerdote aseguró que los fieles mexicanos pues de “soñar” con su visita, la cual sí espera realizar, aunque pidió que ‘no se despierten muy pronto’.

Y es que a pesar de que echó a andar las esperanzas de los creyentes tricolores durante la conferencia de prensa a bordo del avión papal, el obispo de Roma evitó dar una fecha o un año que lo comprometiera a futuro.

El líder de la iglesia católica platicó brevemente con los representantes de los medios de comunicación que lo acompañaron durante la gira sudamericana, donde visitó países como Perú, Uruguay y Argentina.

“Claro que sí, pueden soñar, pero no se despierten todavía, porque llegaré, llegaré, espero que sí”, dijo entre risas el Papa, luego de ser cuestionado sobre la posibilidad de acudir a la Basílica de Guadalupe.

Hasta el momento, no hay una fecha oficial que contemple un viaje de León XIV a México, al menos no en un futuro inmediato; para 2027, se tiene programada su participación en Corea del Cur durante la Jornada Mundial de la Juventud.

MedioTiempo