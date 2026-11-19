Con un ambiente de orgullo, emoción y profundo sentido de identidad universitaria, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) realizó la ceremonia de despedida de las Águilas, que este viernes 20 de noviembre estarán en Querétaro para disputar la gran final de la Liga Mayor 2026 de la Conferencia Nacional de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA), ante los Leones de la Universidad Anáhuac.

El campo del Estadio Olímpico Universitario, en el Campus Universitario 2, fue el escenario donde autoridades universitarias, jugadores, exjugadores, padres de familia, patrocinadores, medios de comunicación e invitados especiales se congregaron para acompañar al conjunto emplumado en la antesala del compromiso más importante de su temporada.

La ceremonia fue encabezada por el rector de la UACH, Luis Alfonso Rivera Campos, acompañado por Jorge Ginther Arzaga, presidente de Caudillos de Chihuahua; Óscar Erives Hernández, director de Deportes de la Universidad, y Federico Landeros Rodríguez, head coach de las Águilas.

También estuvieron presentes Cristina Cabrera Ramos, directora de la Facultad de Contaduría y Administración; Sebastián Ramos, exjugador de Águilas; Blanca Guerrero, madre de familia; Jahir Hinojosa, jugador y alumno; Abdul Pérez, integrante del staff, y Alan Obed Loera, líder universitario de la Facultad de Economía Internacional.

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue la participación de jugadores, familiares, exintegrantes del equipo quienes compartieron mensajes en una jornada que puso de manifiesto que detrás de cada temporada existe una comunidad que acompaña, respalda y construye la historia de las Águilas.

Además, la presencia de una madre de familia, un exjugador, un representante estudiantil y un integrante del cuerpo de apoyo permitió reconocer que el camino hacia una final no se construye únicamente dentro del emparrillado, sino también con el respaldo de quienes acompañan a los deportistas en cada entrenamiento, viaje y desafío.

El head coach Federico Landeros Rodríguez dirigió un mensaje al equipo en la antesala de la final, mientras que el rector Luis Alfonso Rivera Campos compartió el mensaje institucional de respaldo a los jugadores que representarán a la máxima casa de estudios en esta cita nacional. La jornada también incluyó la presentación de un video conmemorativo y para finalizar la fotografía oficial.