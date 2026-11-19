Con participación de representantes internacionales y en un ambiente lleno de tradición, adrenalina y espíritu deportivo, la Universidad Tecnológica de Paquimé (UT Paquimé) llevó a cabo la Copa Internacional Universitaria de Barriles y Rodeo 2026, un encuentro que reunió a competidores de México, Estados Unidos, Nicaragua y Costa Rica.

La competencia se desarrolló en las instalaciones de la Unión Ganadera de Casas Grandes con miembros de la comunidad educativa y familias de la región.

La jornada contempló diversas actividades, entre ellas exhibiciones, competencias de barriles y rodeo.

La copa contó con el acompañamiento de autoridades municipales y representantes del sector ganadero, entre ellos el alcalde de Casas Grandes, Roberto Lucero Galaz, y el presidente de la Asociación Ganadera, Uriel Bermúdez.

El rector de UT Paquimé, Erik Gabriel Loya Ruiz, comentó que el evento impulsa una visión institucional en la que el deporte, la cultura y la vinculación con los distintos sectores de la sociedad representan oportunidades para fortalecer la identidad universitaria y generar experiencias que impacten positivamente.