Entre jornadas de estudio, responsabilidades y decisiones que exigen constancia, cada trayectoria universitaria reúne esfuerzos que no siempre son visibles. Algunos se reflejan en el desempeño académico; otros, en la manera en que el conocimiento trasciende el salón de clases y encuentra formas de contribuir a los demás.

Ese esfuerzo fue reconocido este 17 de noviembre en el Gimnasio Universitario, donde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) distinguió a 150 estudiantes por su excelencia académica y su compromiso con la comunidad durante el semestre enero-junio de 2026.

Familiares, amigos y autoridades universitarias homenajearon a los jóvenes en una ceremonia encabezada por el Rector, el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, quien estuvo acompañado en el presídium por el licenciado Claudio Armando Reyes Macías, subdirector de Promoción y Fomento de Bienestar; el doctor Pedro Enrique Yáñez Camacho, director general de Bienestar Universitario; el doctor Fausto Aguirre Escárcega, director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte; la maestra Tania Hernández García, directora del Instituto de Ciencias Biomédicas; el doctor Jesús Meza Vega, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración; la doctora Gabriela Ortega Estrada, jefa del Campus Ciudad Universitaria; la maestra Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria académica, y el doctor Salvador David Nava Martínez, secretario general.

Durante su intervención, el Rector felicitó a los estudiantes por este reconocimiento, que distingue su dedicación, esfuerzo y desempeño a lo largo de su formación universitaria.

“Hay toda una historia detrás de cada uno de ustedes al estar el día de hoy aquí. Estoy seguro de que hay todo un esfuerzo, hay desvelos, sintieron en algún momento que pudieron haber claudicado y no lo hicieron. Quiero decirles que ustedes son líderes; al ser los mejores alumnos y alumnas de la universidad se convierten en líderes, sigan inspirando a sus compañeros”.

También destacó la importancia del acompañamiento de las familias.

“Es un momento muy importante para sus hijos, es un momento que va a marcar la vida universitaria de sus hijos. Muchas gracias a ustedes por depositar esa confianza en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. A nuestros estudiantes destacados e integrales, muchas felicidades; lo hicieron, lo hicieron muy bien”.

La distinción contempló dos categorías. En la de Estudiante Destacado fueron reconocidos 85 universitarios con los promedios más altos de sus respectivos programas educativos, considerando a quienes cursaron el mayor número de materias durante el periodo.

Por su parte, la categoría de Estudiante Integral distinguió a 62 jóvenes que, además de mantener un buen promedio, participaron en actividades extracurriculares en beneficio de la comunidad universitaria o de la sociedad.

A estos reconocimientos se sumaron tres estudiantes que reunieron los méritos para recibir ambas distinciones, al destacar tanto por su desempeño académico como por su participación en actividades extracurriculares.

Durante la ceremonia, el doctor Pedro Enrique Yáñez Camacho, director general de Bienestar Universitario, explicó el significado del detalle floral que se entregaría a los estudiantes: una flor como símbolo del esfuerzo que hay detrás de cada logro.

“Nos reunimos para reconocer a estudiantes extraordinarios, jóvenes que han demostrado que la excelencia no es producto de la casualidad, sino del esfuerzo, de la disciplina y de la voluntad de ir siempre un poco más allá. Reconoceremos una forma de caminar por la vida universitaria con equilibrio, pasión, empatía y, sobre todo, siendo un ejemplo para los demás”.

En representación de sus compañeros, Manuel Macías Reyes, estudiante de la Licenciatura en Educación del Campus Cuauhtémoc, compartió un mensaje sobre el valor del conocimiento y la capacidad de los universitarios para contribuir a la transformación de su entorno.

“Somos capaces de hacer un cambio y lo estamos demostrando. ¡Felicidades a todos y a todas! Pensadores, deportistas, agentes de cambio que se mantienen firmes en este mundo de sistemas que nos rigen y nos limitan. Sigan rompiendo esos falsos límites que nos imponen y que a veces nosotros mismos nos imponemos. Somos capaces de contribuir al cambio y ser parte de una nueva historia”.