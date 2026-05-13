El gobierno federal presentará el próximo 7 de junio de 2026 el prototipo de Olinia, el vehículo eléctrico impulsado como uno de los proyectos emblemáticos de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con información difundida por autoridades y fuentes oficiales.

El anuncio del prototipo se realizará en un evento público que marcará una nueva etapa del proyecto, el cual busca consolidar una alternativa de movilidad urbana sustentable desarrollada en México.

Olinia es un minivehículo eléctrico diseñado para trayectos cortos dentro de ciudades y zonas urbanas, con el objetivo de ofrecer una opción de transporte accesible, de bajo costo y con menor impacto ambiental en comparación con vehículos tradicionales.

De acuerdo con lo previsto, el modelo será presentado oficialmente en la antesala del Mundial de Fútbol 2026, lo que forma parte de la estrategia de difusión del proyecto a nivel nacional e internacional.

El desarrollo de Olinia ha sido presentado como un esfuerzo de innovación tecnológica nacional, con la participación de instituciones educativas, centros de investigación y especialistas en electromovilidad.

El plan contempla que, tras la presentación del prototipo, se avance hacia su fase de producción industrial a partir de 2027, aunque aún no se han definido todos los detalles sobre su fabricación a gran escala.