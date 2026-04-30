El pasado miércoles se impartió de manera gratuita el curso número 17 sobre el Manejo Higiénico de los Alimentos en las instalaciones de la Coordinadora de Atención Ciudadana del Suroriente, por parte de la Dirección de Regulación Comercial.



“Estos cursos se realizan con la finalidad de apoyar a las y los comerciantes como uno de los requisitos para el trámite de los permisos”, destacó el titular de la dependencia, Oscar Guevara Ramírez.



Por esta ocasión se efectuó en el sector suroriente de la localidad, con el objetivo de que las personas que viven en esta zona también puedan aprovechar estas capacitaciones sin tener que trasladarse grandes distancias, destacó.



Guevara Ramírez dijo que hasta el momento se ha beneficiado a 3,000 personas, quienes seguramente ya se encuentran realizando actividades comerciales respetando las normativas de la ciudad.