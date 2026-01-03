La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York, según declaraciones difundidas por el Departamento de Justicia estadounidense.

De acuerdo con Bondi, Maduro enfrenta cargos por conspiración narcoterrorista, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer armamento de uso militar contra Estados Unidos. La funcionaria señaló que ambos “enfrentarán toda la fuerza de la justicia estadounidense en tribunales de Estados Unidos”.

En su mensaje, la fiscal general agradeció al presidente Donald Trump por “exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense”, así como al Ejército de Estados Unidos, al que atribuyó la ejecución de una “misión exitosa” relacionada con la captura de los señalados, a quienes calificó como “presuntos narcotraficantes internacionales”.