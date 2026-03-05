Por José Eduardo Borunda Escobedo

Los aspectos básicos para entender el conflicto entre Estados Unidos de América e Israel en contra de Irán tienen raíces profundas. Por un lado, aún perdura el derrocamiento de los regímenes iraníes, pues al menos en el último siglo no hay una transición del poder de manera pacífica y menos a través del voto de los ciudadanos como en la cultura democrática occidental.

Un poco de historia.

Reza Shah 1921 – 1941, llega al poder tras derrocar al monarca Ahmad Shah. Se convierte en Rey de Irán. Abdica al trono para dejar en el poder a su hijo Mohammad. Irán fue parte del imperio Persa que además de ser una parte importante en la historia universal tuvo a países como Egipto, Turquía y una parte de Afganistán y Pakistán.

Mohammad Reza Pahlaví 1941 – 1979, (hijo de Reza Shah), hereda el poder que le es transmitido tras abdicar su padre y busca pacificar a una población que pedía cambios en las estructuras de gobierno y eliminar los excesos del propio poder. El poder ya no era absoluto, pues buscó crear una monarquía constitucional para afianzar su reinado. Es conocido como el último “Sha” de Irán (el último Rey de Irán).

Ruhollah Musaví (Ayatola) Jomeini 1979 – 1989 llega al poder a través de la revuelta de ese año (1979), la figura se centra en el hombre de sotana oscura, barba larga, y turbante negro, estableciendo un gobierno con rasgos de extremismo religioso, donde “su voz era la voz de dios”. Con su nombramiento como “Ayatola” estableció un gobierno clerical, mucho antes de llegar al poder y hacer la crítica social y política en el exilio. Un Ayatolá es considerada “una alta autoridad religiosa chií”. Las libertades políticas y en contra de las mujeres, principalmente, fueron impuestas a través de la revolución islámica que redujeron la participación femenina dentro de la sociedad.

Alí Jameneí 1989 – 2026 estuvo en el poder durante 37 años. Para llegar al trono, fue escuchada la voz de su padre (Ayatola Jomeini) por el grupo que lo apoyaba en la “Asamblea de Expertos” del alto clero chiíta. Según versiones periodísticas, era un deseo de su padre que él lo sucediera en el gobierno y esto bastó para que la voz de dios se cumpliera. Pero había un problema, se tuvo que cambiar la constitución para que cumpliera con la monarquía constitucional de ser elevado al alto rango y además, se le nombró Ayatolá un día antes de asumir el poder.

País de traiciones y tradiciones.

Los procesos de metacognición que desarrollan los estudiosos de la ciencia política identifican que la dinastía de sucesión en el estado teocrático de Irán, es a todas luces un Estado de represión. También se identifica un proceso clerical, con un poder religioso sumamente extremista con una fuerza militar operada con grupos de represión como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que se encarga de ejecuciones sumarias a quienes violan los principios doctrinarios del islam chiíta que domina casi el 98% o más a la población del país.

El poder religioso está por encima del poder político y se complementa con el poder económico, que según fuentes periodísticas alcanzaban al último ayatolá un estimado de más de 95.000 millones de dólares. Estos datos no han podido ser confirmados.

Dentro de la ideología que se profesa, el uso de turbantes, máscaras y velos en hombres y mujeres está muy marcado. La tacha de gobiernos satánicos o del mal está muy penetrada en la cultura islámica para diferenciar a los gobiernos buenos y a los gobiernos malos. Se niega la existencia en cuanto a la veracidad del holocausto judío de la segunda guerra mundial.

El problema de Irán es ser catalogado como un país que promueve el terrorismo en la región, así como su interés en la producción de armas químicas y nucleares. En este tenor, la intervención directa de Estados Unidos ha sido muy cuestionada, pues no se tienen evidencias de las afirmaciones sobre la posesión de armas nucleares.

En conclusión, Irán libra hoy una batalla contra sus enemigos, generando una nueva realineación política y guerra en los países anexos a sus territorios y en especial de países de Europa que ven un peligro la guerra no declarada entre este país y Estados Unidos e Israel. Hay repercusiones en el precio del crudo y las relaciones comerciales entre países del mundo se ve trastocada con los bombardeos y misiles que han surcado el cielo en la región del Mar Mediterráneo.

Los medios de comunicación han dado cuenta de la represión política de los últimos años, donde la oposición y los manifestantes han sido silenciados por la Guardia Islámica que cumple con el papel de policía en contra de la población civil. Los países han tomado con cautela su posicionamiento político para no entrar en lo que pudiera ser la tercera guerra mundial. La transición en el poder, marcará de nueva cuenta a Irán, seguramente será un ayatolá con más poder y con posibilidades de entablar una “guerra santa” en contra de Estados Unidos, Israel y el mundo occidental

Finalmente, se puede entender que la sucesión en el poder de los últimos monarcas y ayatolas, descritos brevemente aquí y que son 4, superan 100 años de historia política en un estado caracterizado por la represión contra la ciudadanía. Los excesos cometidos por unos y otros, los llevaron a la denuncia pública. La opulencia, el lujo y la “fiesta del diablo” siguen siendo el pan nuestro de cada día en ese país, donde el ordenamiento jurídico es la voz del monarca y/o ayatolá del momento. Los derechos civiles, prácticamente no existen, sólo la voluntad de su propia religión.