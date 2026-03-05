-La JMAS realizará labores para conectar a una Plaza Comercial a la red general.

Este viernes 6 de marzo, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez conectará una Plaza Comercial a la red general, por lo que se suspenderá el servicio, en varias colonias cercanas al Sauzal.

Los trabajos se realizarán de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, en el cruce de las calles Salvárcar y Tezozomoc, por lo que se recomienda atender las señales de tránsito.

Por estas acciones, se registrará baja presión o falta del servicio en las colonias: Águilas de Zaragoza, El Sauzal y zonas aledañas.

La JMAS solicita a los vecinos de las áreas mencionadas, realizar el acopio de agua necesario para cubrir las necesidades más esenciales durante este viernes, y a los guiadores manejar con precaución o buscar vías alternas.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, trabaja en la instalación de infraestructura nueva para mejorar el servicio y cuidar el agua de los juarenses.