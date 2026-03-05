En entrevista posterior a la sesión del Congreso del Estado de Chihuahua, la diputada Xóchitl Contreras informó que fue aprobado por unanimidad el exhorto que presentó para exigir al presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, que haga cumplir el Plan de Desarrollo Urbano y atienda con responsabilidad el crecimiento irregular de asentamientos en la zona conocida como los kilómetros.

La legisladora señaló que la situación que actualmente se vive en ese sector de la ciudad no es un problema nuevo, sino el resultado de años de permisividad y falta de planeación por parte de la autoridad municipal.

“En Ciudad Juárez no tenemos un problema nuevo. Tenemos las consecuencias de años de permisividad. Lo que ocurre en la zona de los kilómetros no es un fenómeno espontáneo ni una crisis inesperada; es el resultado directo de permitir asentamientos irregulares en zonas donde no existe factibilidad técnica para agua potable, drenaje, transporte, escuelas ni seguridad”, expresó.

Xochitl Contreras subrayó que, de acuerdo con la Constitución y la legislación en materia de desarrollo urbano, el responsable del ordenamiento territorial es el municipio, por lo que no se puede trasladar la responsabilidad únicamente a otras instancias de gobierno.

“Resulta políticamente cómodo venir a esta tribuna a exhortar a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento como si el problema fuera únicamente hidráulico. No lo es. El problema de fondo es la ausencia de planeación urbana”, afirmó.

La diputada explicó que dotar de agua potable a esa zona implica procesos técnicos complejos, como estudios de factibilidad, perforación de pozos, líneas de conducción, sistemas de bombeo e infraestructura que requiere inversiones millonarias y sostenibilidad hídrica.

“No es un acto de voluntad política ni un discurso de campaña. Hoy sabemos que existen seis casetas de agua gratuita, las pipas que surten el agua recorren hasta 45 kilómetros para abastecerse y que se requerirían alrededor de 80 millones de pesos para un proyecto intermedio. Gracias a gestiones de la Gobernadora el Banco de Desarrollo de América del Norte ya autorizó recursos para el proyecto ejecutivo, pero el reto principal sigue siendo encontrar agua de calidad suficiente en la zona”, explicó.

La legisladora enfatizó que mientras el Gobierno del Estado gestiona proyectos técnicos y financiamiento internacional, el municipio ha sido omiso en su obligación de impedir el crecimiento desordenado de asentamientos humanos en zonas sin condiciones mínimas de habitabilidad.

“No se puede gobernar tolerando invasiones para después exigir que otros órdenes de gobierno resuelvan con recursos públicos las consecuencias. Permitir asentamientos sin factibilidad técnica no es sensibilidad social; es irresponsabilidad institucional”, puntualizó.

Por ello, el exhorto aprobado por el Congreso del Estado solicita al presidente municipal Cruz Pérez:

• Hacer cumplir el Plan de Desarrollo Urbano vigente.

• Fortalecer el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal.

• Elaborar un instrumento específico de desarrollo urbano para la zona de los kilómetros.

• Frenar el crecimiento irregular en sectores como Anapra, Lomas de Poleo y zonas similares.

Finalmente, la diputada Xóchitl Contreras reiteró que el desarrollo de la ciudad debe basarse en la prevención y la planeación.

“Gobernar no es reaccionar cuando el problema ya explotó. Gobernar es prevenirlo. Y la planeación urbana no es opcional; es una obligación para proteger a las familias y el futuro de Ciudad Juárez”, concluyó.