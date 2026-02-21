El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la entrega de los trabajos de rehabilitación en el Colegio de Bachilleres plantel SEA (Sistema de Enseñanza Abierta), obra realizada a través del programa de Presupuesto Participativo 2025.



Durante el evento, autoridades municipales, directivos, docentes, estudiantes y padres de familia celebraron la culminación del proyecto, que consistió en la remodelación de aulas, instalación de piso cerámico y rehabilitación de sanitarios para alumnas y alumnos, con una inversión de 3 millones 300 mil pesos.



El proyecto resultó ganador tras obtener 4 mil 748 votos ciudadanos, lo que permitió que la comunidad educativa accediera a mejores condiciones de infraestructura.



El director del plantel, Lorenzo Tarango Méndez, destacó que esta mejora beneficia no sólo a los estudiantes del SEA, sino también a alumnos del Plantel 19 que comparten espacios.



En su mensaje, el alcalde Pérez Cuéllar felicitó a la comunidad por la organización y convocatoria lograda; resaltó que Ciudad Juárez es el municipio que más invierte en educación pública y en Presupuesto Participativo a nivel nacional, tanto en monto como en proporción de su presupuesto total.



“El dinero es de las y los juarenses y son ustedes quienes deciden en qué se invierte”, expresó el edil, al destacar que la combinación de educación pública y participación ciudadana representa una herramienta clave para equilibrar oportunidades y fortalecer el desarrollo social.



En representación del alumnado, Alondra Esther Hernández Hernández, agradeció que existan programas como el Presupuesto Participativo, donde la comunidad decide mediante el voto qué obras deben realizarse.



Señaló que contar con instalaciones dignas fortalece el sentido de pertenencia y mejora el entorno de aprendizaje.



Por su parte, Eduardo Gutiérrez Morales, estudiante y padre de familia del mismo plantel, subrayó que el ejercicio democrático permitió que la escuela fuera beneficiada gracias a la participación de familias, vecinos y comunidad en general, lo que demuestra que la unión genera resultados positivos.



El Presidente Pérez Cuéllar invitó a la ciudadanía a seguir participando en este ejercicio democrático que permite que las decisiones se tomen de manera conjunta y en beneficio directo de la comunidad.