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El MUREF explora la identidad fronteriza como puente cultural y memoria viva de la Revolución

by Salvador Miranda
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CIUDAD JUÁREZ CHIH. – El Museo de la Revolución en la Frontera (MUREF) invita a la comunidad de ambos lados de la frontera a reencontrarse con sus raíces y reflexionar sobre el significado de habitarla. La identidad fronteriza no es solo un límite geográfico, sino un espacio dinámico de intercambio cultural, resistencia histórica e innovación social que ha moldeado el norte de México.

Ubicado en el histórico edificio de la Ex Aduana Fronteriza —escenario de acontecimientos clave como la entrevista Díaz-Taft en 1909 y cuartel de acontecimientos revolucionarios—, el MUREF se posiciona no solo como un resguardo del pasado, sino como un foro activo para dialogar sobre lo que significa ser fronterizo hoy.

La experiencia en la frontera se compone de una dualidad constante: la mezcla de lenguajes, la convivencia de tradiciones, el flujo de vidas cotidianas entre dos países y una resiliencia comunitaria única. A través de sus exposiciones permanentes, muestras temporales y programas académicos y artísticos, el MUREF visibiliza estas narrativas que entrelazan la historia nacional con la vida cotidiana de la región Paso del Norte.

El museo mantiene sus puertas abiertas con una agenda orientada a jóvenes, familias, creadores locales e investigadores, consolidándose como un espacio seguro e incluyente para la memoria colectiva y la expresión artística contemporánea.

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Información para visitantes:

Ubicación: Av. 16 de Septiembre y Av. Juárez, C.P. 32000, Centro Histórico, Ciudad Juárez, Chih.

Horarios: Martes a domingo de 9:00 a 17:00 hrs.

Entrada: Gratuita.

Contacto de Prensa:
Coordinación de Comunicación y Difusión Cultural

Museo de la Revolución en la Frontera (MUREF)

Correo electrónico: direcciondelmuref@gmail.com

Teléfono: 656 612 4707

Facebook: /murefjuarez

Instagram: @muref_juarez

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