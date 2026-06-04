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Yesenia Reyes reafirma su compromiso con la educación mediante la entrega de útiles escolares a 41 escuelas del Distrito 01

by Salvador Miranda
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Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.– Con el firme compromiso de seguir impulsando acciones en beneficio de la educación, la diputada local por el Distrito 01, Yesenia Reyes, en coordinación con el Gobierno del Estado, realizó la entrega de paquetes de útiles escolares destinados a 41 instituciones educativas de Nuevo Casas Grandes.

Los apoyos fueron distribuidos en planteles de preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria, pertenecientes tanto al sistema estatal como federal, con el objetivo de contribuir a que las y los estudiantes cuenten con herramientas que fortalezcan su aprendizaje y desempeño académico.

Durante esta entrega, la legisladora destacó que la educación es una de las bases fundamentales para el desarrollo de las comunidades y el bienestar de las familias, por lo que continuará gestionando programas y apoyos que beneficien directamente a la comunidad estudiantil.

“Trabajar por la educación es trabajar por el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes. Seguiremos sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado para brindar mejores oportunidades y apoyar a quienes día a día construyen su formación académica”, expresó.

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Con acciones como esta, Yesenia Reyes refrenda su compromiso de mantener una cercanía permanente con las instituciones educativas y de seguir promoviendo iniciativas que fortalezcan el acceso a una educación de calidad para las nuevas generaciones del Distrito 01.

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