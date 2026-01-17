viernes, enero 16, 2026
Chihuahua

Intenta asesinar a otro hombre, queda bajo arresto en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur a través de la Agencia Estatal de Investigación, detuvo a Dante Zamael P.M., persona de 27 años de edad, que contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo a la investigación ministerial, el 08 de noviembre de 2025, el detenido agredió a golpes a la víctima de nombre Kermit Alfredo Q.S., en un domicilio de la tercera etapa de la colonia Las Fuentes, en la ciudad de Parral, y posteriormente la trasladó en un vehículo a la comunidad de Santa Rosa, en donde lo asfixió hasta hacerla perder el conocimiento, además de quitarle la ropa.

Las indagatorias ministeriales permitieron establecer la probable participación de Dante Zamael P. M., en los citados hechos, por lo que el Ministerio Público solicitó a un Juez de Control la orden de aprehensión con la que fue detenido ayer jueves, en la avenida Niños Héroes de la ciudad de Parral.

Tras su aprehensión, el imputado quedó a disposición del órgano jurisdiccional que lo requirió y será llevado a la audiencia en donde esta representación social le informará sobre los cargos que se le atribuyen.

El trabajo de los investigadores ministeriales permitió recabar las pruebas necesarias para poner ante la autoridad a los probables responsables de los delitos y garantizar a las víctimas la procuración de justicia.

