Durante la sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado realizada en Ciudad Juárez, la diputada Xóchitl Contreras señaló que el rezago económico, urbano y social que enfrenta la ciudad no es responsabilidad de sus habitantes, sino de malos gobiernos, y sostuvo que el gobierno municipal ha intentado deslindarse sin sustento del manejo del presupuesto y de los resultados en la ciudad. En el mismo contexto, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PAN coincidieron en que el problema no obedece a una falta de recursos públicos, sino a la forma en que estos han sido administrados por las administraciones municipales.

En su intervención, el diputado Jorge Soto afirmó que Ciudad Juárez dejó de ser, desde hace más de 15 años, la principal locomotora económica del estado, y sostuvo que ese retroceso no puede explicarse por percepciones ni por debates selectivos. En ese contexto, expuso cifras presupuestales para 2026, donde Juárez contará con aproximadamente 10 mil 800 millones de pesos, frente a los 7 mil 300 millones asignados al municipio de Chihuahua, lo que representa un mayor gasto per cápita para la frontera.

El legislador añadió que, pese a recibir más recursos por habitante, los resultados no se reflejan en infraestructura, movilidad ni servicios públicos, y señaló que Juárez es actualmente el municipio más observado del país por la Auditoría Superior de la Federación, con más de 700 millones de pesos pendientes de aclaración. “El problema no es cuánto recurso llega a Juárez, el problema es qué se hace con esos recursos”, expresó al referirse al desempeño de las administraciones municipales.

Posteriormente, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, respaldó los señalamientos y sostuvo que, en los últimos 30 años, el Gobierno del Estado que más ha invertido en Ciudad Juárez es el actual. Aclaró que dicha inversión no representa una concesión política, sino recursos que corresponden a la ciudad, y recordó que durante años no se destinó presupuesto suficiente a rubros como agua, transporte y servicios básicos.

Chávez afirmó que la atención de baches, alumbrado, servicios públicos y colonias es una responsabilidad directa de los gobiernos municipales y llamó a dejar de lado excusas y narrativas evasivas. “No podemos tener excusas ni narrativas porque tenemos que tener visión de Estado”, expresó al señalar que los problemas de la frontera no son culpa de sus habitantes, sino de malos gobiernos.