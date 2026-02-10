En el marco de la reinauguración del Gimnasio Municipal Enrique “Kiki ” Romero, el Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, reúne a tres estrellas mexicanas que participaron en el basquetbol de la NBA.

Se trata de Horacio Llamas, Eduardo Nájera y Jorge Gutiérrez, quienes impartirán una clínica de baloncesto con la juventud fronteriza, además de que comentarán de sus experiencias y andares por las duelas del mundo.

La clínica será los días 13, 14 y 15 de febrero en el Gimnasio Municipal “Kiki” Romero, se dio a conocer en la conferencia que cada semana ofrece el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Las inscripciones están abiertas en línea https://clinicabasquetbol.deportecdjuarez.gob o acudir a las oficinas del Instituto Municipal de Deporte y Cultura Física, ubicadas a un costado del Estadio Jaime Canales Lira, por la avenida De las Américas; el cupo es limitado.

Durante la conferencia, los basquetbolistas enviaron un saludo a la población a través de un video agradeciendo al alcalde Cruz Pérez Cuéllar su gestión, para que el campamento sea gratuito.

“Vienen tres de los cuatro mejores mexicanos que han jugado en la NBA, ese es un dato muy relevante, solo faltó el basquetbolista Gustavo Ayón”, mencionó el edil.

La visita especial será aprovechada para la reinauguración del Gimnasio Enrique “Kiki” Romero, que beneficiará a los habitantes de la colonia Azteca y zonas aledañas.

“El podérselo regresar a la juventud de la colonia azteca para mi es relevante, es una gran obra con una gran inversión en materia deportiva, además es un poco más de lo que se le invirtió al Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, una obra gran impacto social“, indicó el Presidente Municipal.

Por su parte, el director del IMDEJ, Juan Escalante, aseguró que el inmueble se encuentra totalmente remodelado y listo para abrirlo a los usuarios.

“Son cuatro duelas listas para ayudar a qué el básquetbol de Ciudad Juárez siga creciendo, además podrán practicar otros deportes en un solo lugar”, explicó el director.

La reinauguración será a las 6:00 de la tarde del próximo viernes 13 de enero, para después dar inicio con la clínica deportiva a cargo de los ex jugadores de la NBA.