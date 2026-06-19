–Panistas traen atravesado a “pompis prontas” Jiménez

–Rosana pasa del portazo morenista al guiño azul

–Morena con turbo, Dani con freno de mano

El alcalde interino, Héctor Ortiz Orpinel, ya empezó a moverle al gabinete municipal. Era algo que se veía venir y, según se comenta, todavía habrá más ajustes, porque varios directores se irán con Cruz Pérez Cuéllar para sumarse a la campaña.

En el equipo no tienen duda: Cruz será el candidato de Morena a la gubernatura.

El deliciense anunció sus primeros nombramientos y colocó a perfiles de confianza en posiciones clave. Miguel Mendoza Escamilla brinca de Jurídico a la Secretaría del Ayuntamiento, mientras que Santiago González Reyes se perfila para convertirse en secretario particular de la Presidencia.

Dentro del equipo de crucista hay quienes hablan de la candidatura a la gubernatura como si fuera asunto resuelto. Tan convencidos están que varios directores municipales ya tienen lista la maleta para acompañar al alcalde con licencia cuando llegue la hora de salir a recorrer el estado.

Por eso los movimientos en el gabinete municipal no son vistos únicamente como ajustes administrativos. Más bien parecen relevos preventivos para dejar cubiertos los espacios que podrían vaciarse cuando arranque la operación política de tiempo completo.

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A petición de algunos panistas que están muy, pero muy desilusionados con el único regidor que tienen en el Cabildo, Alejandro Jiménez, ahí les van estos parrafitos.

Dicen los desilusionados que Jiménez se vendió como Judas por unas cuantas monedas de oro para cometer traición: muy panista en el discurso, pero más que dispuesto a ponerse a la orden del lado donde le calientan las gordas.

Y es que en el pasado evento donde el alcalde Cruz Pérez Cuéllar hizo efectiva su licencia para separarse del Ayuntamiento por motivos político-electorales, Jiménez, en lugar de tomar el micrófono para lanzar alguna crítica o señalar algo de la gestión crucista, prefirió mostrarle todo su apoyo y salir muy sonriente a su lado en las fotos.

Eso les caló hondo a algunos panistas, que aseguran que pronto se la van a cobrar, porque una cosa es la cortesía institucional y otra muy distinta andar de pompis prontas y de aplaudidor del proyecto contrario.

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La diputada juarense Rosana Díaz parece traer armada una estrategia para hacerse la víctima y así tratar de justificar su salida de Morena.

Desde que decidió dar el portazo a Morena, cada crítica, cuestionamiento o reclamo es presentado como parte de una supuesta conspiración en su contra. Según cuentan los que la conocen, la exconductora de noticias traía la mayor presión de que renunciará a Morena era en su propia familia, así que ya les dará gusto.

Ahora asegura que existe toda una campaña para desacreditarla por el polémico episodio del refinanciamiento de la deuda estatal. Para demostrar su inocencia, convocó a rueda de prensa, proyectó videos cuadro por cuadro y hasta invitó a revisar la grabación completa de la sesión legislativa. Casi faltó el narrador de documentales.

El problema es que en política no basta con decir que uno es perseguido. También hay que explicar por qué, justo después de romper con el partido que la llevó al Congreso, comenzaron las diferencias que hoy intenta atribuir a una guerra sucia.

Rosana insiste en que nada debe y nada teme. A lo mejor pronto la veremos en el grupo parlamentario de Acción Nacional.

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A la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, parece que le corre atole por las venas: primero pospuso los foros para medir perfiles rumbo a la gubernatura por culpa del Mundial.

Y ahora la presidenta estatal del PAN está muy a gusto sentada esperando señales del Comité Nacional para saber por dónde moverle al tema de las candidaturas.

Mientras en Morena ya van bastante adelantados, haciendo cuentas, revisando encuestas y acomodando piezas rumbo a la gubernatura, en el PAN Daniela decidió ponerle pausa al proceso.

Está claro que los panistas el PAN tendrán que esperar las señales que envíe el Comité Ejecutivo Nacional para definir la ruta rumbo al 2027. Así que prohibido mover una ficha hasta que desde la capital les digan cómo jugar la partida.

El tiempo no se detiene. Morena ya abrió el debate sobre sus dos aspirantes -Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez- que andan bien acelerados recorriendo el estado; mientras los azules siguen consultando el GPS para saber hacia dónde arrancar.