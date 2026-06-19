Juarenses llegan al Parque Central para apoyar a México

La Concha Acústica del Parque Central Poniente ha comenzado a recibir a familias juarenses que se reúnen para apoyar a la Selección Mexicana en su duelo ante Corea del Sur, en el marco de la Fiesta Mundialista organizada por el Gobierno del Estado.

Desde las 17:00 horas, niñas, niños, jóvenes y adultos tuvieron la oportunidad de convivir en un ambiente familiar con actividades previas que involucraron rifas, dinámicas recreativas y un torneo del videojuego FIFA, en espera del arranque del encuentro.

Las actividades previas al partido comenzaron con rifas, dinámicas recreativas y un torneo del videojuego FIFA, desde las 17:00 horas, lo que permitió que niñas, niños, jóvenes y adultos convivieran en un ambiente familiar mientras esperaban el arranque del encuentro.

La jornada se desarrolla entre porras, camisetas tricolores y muestras de apoyo al representativo nacional, lo que consolida a este espacio como un punto de encuentro para que la comunidad fronteriza viva en conjunto la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las personas aficionadas disfrutan de sorpresas preparadas para hacer de esta experiencia una celebración deportiva accesible para todas y todos, además de la transmisión en pantalla gigante.

Autoridades estatales invitaron a la ciudadanía a sumarse a esta gran fiesta futbolera, ya que el acceso permanece abierto y gratuito para toda la comunidad.