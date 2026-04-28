Esta tarde, César Jáuregui Moreno presentó su renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General del Estado, en medio de las investigaciones relacionadas con el operativo en el narcolaboratorio de “El Pinal”.

En un mensaje público, el ahora exfuncionario reconoció su responsabilidad política en el ámbito del liderazgo institucional, señalando que la Fiscalía tenía la obligación de garantizar un funcionamiento eficaz y apegado a la legalidad.

Indicó que, aunque el operativo representó un golpe significativo al crimen organizado con la destrucción de uno de los mayores laboratorios de drogas en el país, los hechos recientes han afectado la percepción de este logro.

Jáuregui subrayó que la lucha contra la delincuencia no debe justificar acciones fuera del marco legal, por lo que decidió separarse del cargo para permitir que las investigaciones avancen con autonomía, prontitud y transparencia, además de contribuir a restablecer la confianza pública.