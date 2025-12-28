La Dirección de Protección Civil emitió una alerta por descenso de temperatura ante las condiciones meteorológicas que se registrarán desde la madrugada de hoy, con ambiente frío a muy frío y la probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nieve durante los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico, para el domingo 28 de diciembre de 2025 se espera una temperatura máxima cercana a los 19 grados centígrados y mínima de 4 grados, con probabilidad de chubascos del 1 al 30 por ciento, misma que aumentará gradualmente después de las 10:00 de la noche y se extenderá hasta la tarde del martes.

La posibilidad de lluvia o nieve incrementará a partir de las 5:00 de la mañana del lunes. El viento se mantendrá entre 5 y 27 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 28 a 45 kilómetros por hora, por lo que se mantiene advertencia preventiva por viento de ligero a moderado desde las 10:00 de la noche de hoy y hasta las 10:00 de la noche del martes.

Autoridades advierten que la combinación de humedad y viento podría generar una sensación térmica considerablemente más baja que la temperatura real, provocando condiciones de frío intenso en algunas zonas de la ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la tarde del domingo un nuevo frente frío número 25, acompañado por una masa de aire ártico, se aproximará a la frontera norte del país, reforzando las bajas temperaturas en la región.

La deendencia informó que, en caso de ser necesario, se activarán operativos especiales a través del Departamento de Bomberos y Rescate Municipal para ubicar y trasladar a personas en situación de calle del primer cuadro de la ciudad al albergue del Barreal. Se exhorta a la ciudadanía a reportar al 911 si detecta a alguna persona vulnerable para que Seguridad Pública apoye con el traslado.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, abrigarse adecuadamente, proteger a niñas, niños, adultos mayores y mascotas, y mantenerse atentos a los avisos oficiales.