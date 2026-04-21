Van por exfuncionario de la UACH por presunto desvío millonario

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua formuló imputación por el delito de peculado agravado en contra de F.M.S., exdirector administrativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), por un presunto desvío de 31.5 millones de pesos relacionado con el arrendamiento de vehículos.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se remontan al ejercicio fiscal 2020, cuando el entonces funcionario habría celebrado un contrato plurianual para los años 2020, 2021 y 2022 por un monto de 31 millones 570 mil 451.46 pesos con recursos de la institución. La Fiscalía sostiene que el arrendamiento no estaba contemplado en el plan anual de ese año, por lo que se presume una desviación de recursos destinados a otras finalidades.

La investigación señala que durante la administración anterior de la UACH se autorizaron erogaciones no previstas en el presupuesto, mediante el arrendamiento de 42 vehículos con la empresa Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM ENR., a través del contrato UACH-DA-A140501-2020-P.

El caso se originó tras la revisión de la cuenta pública y el informe individual de auditoría correspondiente a diciembre de 2021, donde se detectaron observaciones sobre el manejo de recursos. Posteriormente, se solicitó información a la universidad y la representación legal de la institución presentó la denuncia formal, con lo que inició la investigación.

La Fiscalía indicó que el presupuesto autorizado para la adquisición de activo fijo en ese ejercicio contemplaba 8 millones 500 mil pesos y no el arrendamiento de vehículos. La conducta fue clasificada conforme al artículo 270 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que establece para el delito de peculado penas de 4 a 12 años de prisión y multa de 500 a 2000 días.

La audiencia de imputación se prolongó por seis horas y la continuación para la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el lunes 27 de abril a las 8:00 de la mañana.