Un descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia la mañana de este domingo en la región del Istmo de Oaxaca. El incidente ocurrió a la altura de la comunidad de Nizanda, sobre la Línea Z, donde viajaban 241 personas pasajeras y nueve integrantes de la tripulación en dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

El Corredor Interoceánico confirmó el evento ferroviario a través de información oficial difundida por la Secretaría de Marina, dependencia responsable de la operación del proyecto. En el reporte inicial se detalló que “Se registró un evento ferroviario En dicho evento se presentó el descarrilamiento de la máquina principal”, sin que hasta el momento se haya confirmado la existencia de personas lesionadas o fallecidas.

Las imágenes del tren fuera de las vías comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, mostrando la magnitud del incidente y el despliegue de personal de auxilio en la zona. Elementos de emergencia acudieron al sitio para garantizar la seguridad de los pasajeros y coordinar el desalojo ordenado de los vagones, como parte de los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Desde el primer momento, la Secretaría de Marina aseguró que se activaron los mecanismos de atención inmediata para las personas usuarias del servicio ferroviario. Asimismo, se informó que existe coordinación permanente con autoridades estatales y municipales para atender el percance y realizar el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente.

En un comunicado posterior, la dependencia reiteró que “Conforme se cuente con datos confirmados y completos, se ampliará la información por los canales oficiales, a fin de mantener informada a la población con responsabilidad y transparencia”, subrayando que la prioridad es la seguridad de quienes viajaban a bordo del tren.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que giró instrucciones inmediatas para brindar apoyo a las personas afectadas por el descarrilamiento, ocurrido entre las poblaciones de Chívela y Nizanda. Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Policía Vial Estatal y servicios de ambulancia se trasladaron al punto del incidente para colaborar en las labores de atención y prevención.

A estas acciones se sumó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Su director, Zoé Robledo, dio a conocer que las unidades médicas de la región activaron sus protocolos de emergencia y contingencia ante la posibilidad de recibir personas lesionadas. El funcionario señaló que se mantendrían en alerta permanente y en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Aunque hasta el cierre de esta información no se reportaron personas heridas, las autoridades mantienen vigilancia en la zona mientras se evalúan las condiciones del tren y de la vía férrea. El objetivo es determinar las causas del descarrilamiento y descartar cualquier riesgo adicional para la población.

La Línea Z del Tren Interoceánico, que conecta Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca, fue inaugurada en diciembre de 2023 como uno de los proyectos estratégicos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Su operación busca fortalecer el transporte de pasajeros y mercancías entre ambos litorales del país.

El descarrilamiento ocurrido en Nizanda representa uno de los incidentes más relevantes desde el inicio de operaciones de la línea. Por ello, se espera que las autoridades federales y estatales presenten un informe detallado sobre las causas del evento y las medidas que se implementarán para evitar futuros accidentes.

Mientras tanto, las personas pasajeras fueron resguardadas y atendidas en coordinación con las corporaciones de emergencia, en un operativo que continúa bajo supervisión oficial.

