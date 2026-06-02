Emite Protección Civil alerta por fuertes vientos, tolvaneras y posible caída de granizo

A causa de los pronósticos de granizo, lluvias con actividad eléctrica, tolvaneras y vientos fuertes para este martes 2 y miércoles 3 de junio, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha emitido un aviso preventivo para la comunidad.

Según los indicadores climatológicos se esperan ráfagas que rebasarán los 55 kilómetros por hora (km/h) en Rosario, Belisario Domínguez, San Francisco de Borja, Nonoava, Balleza, Nuevo Casas Grandes, Práxedis G. Guerrero y Ojinaga, en donde se incluyen posibles tolvaneras. Por otro lado, en Gudalupe y Ciudad Juárez se estarán superando hasta los 65 km/h.

Las rachas alcanzarán los 45 km/h en Ahumada, Janos, Madera, Temósachic, Namiquipa, Guerrero, Bocoyna, Cuauhtémoc y municipios aledaños, mientras que en Chihuahua, Delicias, Parral y Camargo superarán los 35 km/h.

Se prevén precipitaciones de aisladas a dispersas de 2.1 a 5 milímetros (mm) en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Matamoros, Jiménez, Camargo, Ojinaga y Manuel Benavides; serán aisladas (de 0.1 a 2 mm) en Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Namiquipa, Aldama, Delicias y Parral, con probables descargas eléctricas y granizadas.

El miércoles los vientos alcanzarán los 55 km/h en Ascensión, Galeana, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, San Francisco de Borja, Chihuahua, Delicias y Jiménez; superarán los 45 km/h en Juárez, Janos, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc y Camargo, y los 35 km/h en Madera, Guachochi, Parral y Ojinaga.

Habrá lluvias de moderadas a fuertes (de 25.1 a 50 mm) en Aldama, Julimes y Ojinaga; serán dispersas (de 5.1 a 25 milímetros) en zonas de Chihuahua, Delicias, Camargo y Jiménez, y aisladas en la región serrana. En todos los casos, existe probabilidad de actividad eléctrica y granizo.

La CEPC llama a la población a seguir las recomendaciones de seguridad para evitar accidentes. Al conducir, se exhorta a disminuir la velocidad y encender las luces intermitentes ante tolvaneras, o estacionarse en un lugar seguro si la visibilidad es nula.

En el hogar se deben asegurar techos de lámina u objetos sueltos, y en la vía pública evitar resguardarse cerca de árboles, espectaculares o bardas en mal estado. Durante las tormentas se aconseja no intentar cruzar cauces de ríos, arroyos o calles inundadas, y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.