–Injerencia o “cooperación” sólo cuando conviene

–Harfuch admite corrupción y omisión en Sinaloa

–La FGR sigue sin mover un dedo contra Taddei

Hoy en Cañonazos les servimos una buena dosis de las incongruencias de la raza de la cuatroté, y arrancamos con los despropósitos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Y es que a Sheinbaum ya se le hizo costumbre meterse en la política de partidos desde las tribunas oficiales. El ejemplo más claro fue el reciente evento cívico-histórico por la Revolución Mexicana, donde terminó actuando, de hecho, como la dirigente y defensora de Morena.

Más allá de que esto choca con las leyes electorales y con la propia Constitución, Sheinbaum se vuelve una competidora más en las próximas contiendas, y eso ya raya en la inmoralidad partidista. Para colmo, desde hoy nos va a recetar en la mañanera el distractor de la detención del Chapo Isidro, eso sí, gracias a información de Estados Unidos.

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¡A ver, a ver! ¿No que la soberanía nacional no se toca? Resulta que ahora los drones estadounidenses sí pueden sobrevolar territorio mexicano, siempre y cuando tengan autorización del gobierno de la 4T. ¡Ah, bueno!

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México solicitó y autorizó el uso de aeronaves no tripuladas de Estados Unidos para obtener información de inteligencia contra organizaciones criminales. Incluso, reconoció que nuestro país carece de ciertas capacidades tecnológicas.

La explicación oficial es que los gringos solamente aportan inteligencia y que la planeación y ejecución de los operativos corresponden a fuerzas mexicanas.

Pero aquí viene la pregunta incómoda: ¿por qué cuando se habla de cooperación con Estados Unidos desde otras trincheras políticas aparecen inmediatamente los discursos de injerencia, intervencionismo y defensa de la patria?

¿Entonces sí se vale la colaboración estadounidense cuando la solicita Palacio Nacional?

Mira que fregones. En la presidenta y en los suyos no hay criterio parejo para defender la soberanía y tiene colores partidistas cuando les conviene.

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¡Vaya declaración la de Omar García Harfuch! El secretario de Seguridad reconoció públicamente que el crimen organizado pudo operar durante años en Sinaloa porque hubo autoridades que se dejaron corromper y otras que, por simple omisión, permitieron la impunidad.

¡Caray! Pues si ya reconocieron que hubo complicidades desde las instituciones, la pregunta cae por su propio peso: ¿qué espera el Gobierno de la 4T para investigar hasta las últimas consecuencias? Otra gran incongruencia.

Porque los nombres de Rubén Rocha Moya y de algunos de sus colaboradores siguen apareciendo en señalamientos por presuntos vínculos criminales, aunque Harfuch sostiene que en México todavía no hay indicios concluyentes contra ellos y pide esperar las investigaciones de la FGR.

Entonces, ¿habrá voluntad para llegar hasta donde tope o la justicia también tendrá distingos partidistas?

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¡Qué descaro y qué cinismo para deslegitimar al INE! Guadalupe Taddei, la impuesta por Morena, hizo las peores corruptelas con el dinero en la historia del instituto. Y si eso hizo a la vista de todos, ¿qué no habrá hecho en lo electoral durante la elección de 2024, y qué se estará preparando para 2027 y 2030?

Por eso se entiende que, a un mes de su renuncia, la FGR todavía no abra una investigación formal ni contra ella ni contra todos los cómplices que metió a trabajar, obviamente para beneficio electoral del nuevo régimen (el de las viejas ideas).