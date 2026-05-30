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Con gran éxito se realiza la Feria de Emprendimiento 2026 en el plantel Conalep Juárez II

by Salvador Miranda
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El pasado 28 de mayo se llevó a cabo con gran éxito la Feria de Emprendimiento 2026 en las instalaciones del plantel Juárez I, evento académico que reunió el talento, creatividad e innovación de los estudiantes de sexto semestre.

La actividad fue coordinada por las maestras Julia Acosta, Viridiana Almeida, Mayra Morales, Griselda Roldán y Karla Torres, quienes, en conjunto con directivos, docentes y personal administrativo, lograron organizar un evento que fomentó la participación activa, el compromiso y el desarrollo integral de los alumnos.

Durante la exposición se contó con la participación de 36 proyectos emprendedores, en los cuales los estudiantes demostraron esfuerzo, dedicación, creatividad y entusiasmo, reflejando las habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica y personal. Cada propuesta destacó por el trabajo en equipo, la responsabilidad y el interés por incursionar en el ámbito laboral y empresarial.

La ceremonia de inauguración estuvo encabezada por el Director General, Omar Bazán Flores, quien realizó el corte inaugural, junto a la directora del plantel Gladys Rodríguez de la Rosa y posteriormente efectuó un recorrido por los diferentes stands, donde pudo conocer de primera mano los proyectos desarrollados por los estudiantes, reconociendo su talento, innovación y compromiso.

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Director General, Omar Bazán Flores expresó, “Es motivo de orgullo observar el talento, la creatividad y el entusiasmo de nuestros jóvenes. Esta Feria de Emprendimiento representa el resultado del esfuerzo conjunto entre alumnos, docentes y directivos, quienes trabajan día a día para fortalecer la educación integral y preparar a nuestros estudiantes para enfrentar con éxito los retos

del mundo profesional y empresarial. Felicito a todos los participantes por su dedicación y por convertir sus ideas en proyectos con gran potencial.”

La evaluación de los proyectos estuvo a cargo de distinguidos jueces invitados:

Laura Estrada – Docente
Joaquín Estrada – Docente
Alejandra Macías – Docente
Yasmín Tagle – Docente
Joeselin Hernández – Directora CAST Conalep
Ernesto Luján – Director Conalep III
Ivon García – Jefe de Servicios Escolares CAST
Alfonso Natanael Meléndez – Docente
Earvin Loya – Coordinador de Vinculación Zona Norte
Jaime Martínez – Subdirector Plantel I

Proyectos Ganadores
1er Lugar – “AUTOBOTS”
Integrantes:
Luis Ángel Morales
Adán Alejandro Hinojosa
Daniel Aly
Jaime Zaid Olguín
Marco Antonio Carrasco

2do Lugar – “ACUA BLOOM”
Integrantes:
Gilberto Manuel Ortiz Mendoza
Martín Rojas García
Valeria Fernanda Zapotitla Flores
Dana Paola Ramírez Pérez
Gabriel Gallegos Ramírez

3er Lugar – “SIT&CHARGE”
Integrantes:
Melany Valeria Castillo Lozano
Fernanda Ivette Galindo Márquez
Danna Paola Muñoz González
Kevin Eduardo Gallegos Rodríguez
Jesús Manuel López Bernal
Manuel Alejandro Aguirre Martínez

Gracias al respaldo de docentes, directivos y personal administrativo, la Feria de Emprendimiento 2026 se consolidó como una experiencia enriquecedora que fortaleció los lazos entre la comunidad educativa y el sector empresarial, contribuyendo significativamente al desarrollo profesional y personal de los estudiantes.

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