El pasado 28 de mayo se llevó a cabo con gran éxito la Feria de Emprendimiento 2026 en las instalaciones del plantel Juárez I, evento académico que reunió el talento, creatividad e innovación de los estudiantes de sexto semestre.

La actividad fue coordinada por las maestras Julia Acosta, Viridiana Almeida, Mayra Morales, Griselda Roldán y Karla Torres, quienes, en conjunto con directivos, docentes y personal administrativo, lograron organizar un evento que fomentó la participación activa, el compromiso y el desarrollo integral de los alumnos.

Durante la exposición se contó con la participación de 36 proyectos emprendedores, en los cuales los estudiantes demostraron esfuerzo, dedicación, creatividad y entusiasmo, reflejando las habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica y personal. Cada propuesta destacó por el trabajo en equipo, la responsabilidad y el interés por incursionar en el ámbito laboral y empresarial.

La ceremonia de inauguración estuvo encabezada por el Director General, Omar Bazán Flores, quien realizó el corte inaugural, junto a la directora del plantel Gladys Rodríguez de la Rosa y posteriormente efectuó un recorrido por los diferentes stands, donde pudo conocer de primera mano los proyectos desarrollados por los estudiantes, reconociendo su talento, innovación y compromiso.

Director General, Omar Bazán Flores expresó, “Es motivo de orgullo observar el talento, la creatividad y el entusiasmo de nuestros jóvenes. Esta Feria de Emprendimiento representa el resultado del esfuerzo conjunto entre alumnos, docentes y directivos, quienes trabajan día a día para fortalecer la educación integral y preparar a nuestros estudiantes para enfrentar con éxito los retos

del mundo profesional y empresarial. Felicito a todos los participantes por su dedicación y por convertir sus ideas en proyectos con gran potencial.”

La evaluación de los proyectos estuvo a cargo de distinguidos jueces invitados:

Laura Estrada – Docente

Joaquín Estrada – Docente

Alejandra Macías – Docente

Yasmín Tagle – Docente

Joeselin Hernández – Directora CAST Conalep

Ernesto Luján – Director Conalep III

Ivon García – Jefe de Servicios Escolares CAST

Alfonso Natanael Meléndez – Docente

Earvin Loya – Coordinador de Vinculación Zona Norte

Jaime Martínez – Subdirector Plantel I

Proyectos Ganadores

1er Lugar – “AUTOBOTS”

Integrantes:

Luis Ángel Morales

Adán Alejandro Hinojosa

Daniel Aly

Jaime Zaid Olguín

Marco Antonio Carrasco

2do Lugar – “ACUA BLOOM”

Integrantes:

Gilberto Manuel Ortiz Mendoza

Martín Rojas García

Valeria Fernanda Zapotitla Flores

Dana Paola Ramírez Pérez

Gabriel Gallegos Ramírez

3er Lugar – “SIT&CHARGE”

Integrantes:

Melany Valeria Castillo Lozano

Fernanda Ivette Galindo Márquez

Danna Paola Muñoz González

Kevin Eduardo Gallegos Rodríguez

Jesús Manuel López Bernal

Manuel Alejandro Aguirre Martínez

Gracias al respaldo de docentes, directivos y personal administrativo, la Feria de Emprendimiento 2026 se consolidó como una experiencia enriquecedora que fortaleció los lazos entre la comunidad educativa y el sector empresarial, contribuyendo significativamente al desarrollo profesional y personal de los estudiantes.