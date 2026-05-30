En la audiencia inicial, una agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, hizo del conocimiento al detenido Antonio C. O., que se le atribuye posible participación en el delito de abuso sexual con penalidad agravada.

El imputado, de 52 años de edad, fue presentado ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, tras ser detenido con una orden de aprehensión ayer jueves 28 de mayo.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales a cargo de la Unidad Especializada en Investigación Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, el imputado, quien es docente, hizo tocamientos de índole sexual en contra de una adolescente, quien no tiene la capacidad de comprender el significado del hecho, toda vez que tiene una discapacidad.

Los hechos se registraron en el interior de escuela de educación especial que se localiza en el fraccionamiento Los Cisnes, en Ciudad Juárez.

A solicitud de la representación social, el Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para el próximo martes 02 de junio, la audiencia de vinculación o no a proceso.