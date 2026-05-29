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Protagoniza Senador del PVEM discusión con Noroña; le arroja playera con la leyenda “Yo con Rocha” y le ordena póntela

by EditorJRZ
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En el marco de la sesión extraordinaria de esta madrugada el senador del Partido Verde Ecologista de México, Luis Armando Melgar Bravo arrojó una playera con la leyenda “Yo con Rocha” al morenista Gerardo Fernández Noroña, lo que provocó un intercambio verbal.

La camiseta guinda que había regalado senadores del PAN para retar a los morenistas a ponérselas para demostrar su apoyo al gobernador Rubén Rocha fue tomada por Melgar quien se dirigió al escaño de Fernández Noroña a quien a gritos le exigió demostrar su apoyo al gobernador acusado en Estados Unidos de nexos con el Cártel de Sinaloa.

El senador ecologista le recordó al morenista el respaldo que ha manifestado a Rubén Rocha y en respuesta a dicho acto, Noroña le aventó la playera nuevamente

A lo lejos alguien le gritó a Fernández Noroña: “¡Póntela!..”, sin que el morenista atendiera la provocación.

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Sin embargo, la tensión no pasó a mayores ya que Noroña ni siquiera se levantó de su escaño.

ElUniversal

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