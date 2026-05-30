Regidores de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos continúan en el análisis y actualización del reglamento que busca fortalecer las sanciones contra quienes tiren escombro, basura y residuos en la vía pública o en predios baldíos.

En la reunión de trabajo en la que participan diversas dependencias municipales, el coordinador de la Comisión, regidor Hugo Avitia, informó que a través de estas mesas buscan llegar a una conclusión socializada con cada una de las dependencias, a fin de incrementar tanto las multas como los arrestos.

Los representantes de cada Dirección revisaron los artículos del reglamento municipal con el objetivo de alcanzar acuerdos consensuados entre las áreas involucradas para endurecer las sanciones aplicables a quienes incurran en estas prácticas.

De acuerdo con el regidor, las modificaciones contemplan aumentar las multas hasta 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA), así como ampliar las sanciones de arresto administrativo hasta por 36 horas.

“Queremos que la ciudadanía sepa que ya no va a ser tan fácil tirar escombro ni residuos en la calle o en los predios. Seguimos avanzando en estos trabajos para combatir esta situación”, expresó.

Asimismo, indicó que en la próxima reunión participará la Comisión Edilicia de Gobernación para concluir los acuerdos necesarios y posteriormente presentar la propuesta de modificación al reglamento ante el Cabildo para su análisis y eventual aprobación.

El regidor Avitia mencionó que las dependencias involucradas trabajan en la definición de criterios para establecer las sanciones de acuerdo con factores como la cantidad de residuos o el peso o tonelaje de la basura depositada ilegalmente, lo que permitirá determinar el monto de las multas o, en su caso, las horas de arresto correspondientes.

Destacó que el fortalecimiento de estas medidas responde al incremento de reportes ciudadanos relacionados con la disposición indebida de residuos. En este sentido, reconoció la participación de la comunidad a través de programas impulsados por la Dirección de Limpia, como “El Cochino de la Semana”, mediante el cual los ciudadanos denuncian este tipo de conductas.

Dijo que las acciones no solo estarán dirigidas a particulares, sino también a empresas medianas y grandes que han sido detectadas incurriendo en prácticas irregulares de disposición de residuos.

“Es importante hacer saber a la ciudadanía que el Municipio y la Dirección de Limpia están pendientes de este tipo de situaciones. Queremos una ciudad más limpia y ordenada, y para ello es necesario fortalecer el reglamento y aplicar las sanciones correspondientes”, indicó.

Durante la reunión participaron de las direcciones como Protección Civil, Seguridad Pública, Justicia Cívica, Coordinación de Seguridad Vial, Limpia y Ecología, entre otras. También estuvieron los regidores Jorge Bueno y Fernanda Ávalos.