El equipo Indias de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) Campus Nuevo Casas Grandes (CNCG) se coronaron campeonas del Circuito Estudiantil de la Liga de Sóftbol Municipal, Temporada «Laura Varela», tras vencer al representativo de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) 14 carreras a 0 en el segundo encuentro de la serie final que se disputó el 29 de mayo en el Estadio Zurdo Durán, situado en el noroeste de la entidad.

Además, la pitcher universitaria Danna Paola Ponce Fierro fue reconocida como la jugadora más valiosa de la serie final por ese gran desempeño con el cual sólo permitió una carrera en los dos partidos.

El equipo universitario había llegado al segundo encuentro de la serie con ventaja, tras haber obtenido una victoria de 11 carreras a 1 en el primer partido realizado la noche del 22 de mayo.

Tras la premiación el entrenador de la UACJ, Juan Carlos Maffiodo Guzmán, señaló emocionado que es la segunda final consecutiva a la que se llega en tres temporadas, logrando el subcampeonato en la temporada anterior y ahora el campeonato.

“Estamos muy contentos, entusiasmados y agradecidos con la comunidad que nos apoyó, con todas las personas que estuvieron al pendiente del equipo y con el desempeño de todas las muchachas”, dijo Maffiodo Guzmán.

El sóftbol femenil es una de las disciplinas que se ha consolidado fuertemente en el deporte universitario del campus en los últimos años, alcanzando, además, gran apoyo en las gradas por parte de los compañeros y familiares de las jugadoras.