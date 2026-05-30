En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) cada integrante representa un peldaño para cumplir una labor de suma importancia: formar a los futuros profesionistas de esta saciedad.

El 29 de mayo de 2026 quedará grabado como una fecha significativa para el personal de esta casa de estudios. En la Ceremonia al Compromiso y Permanencia Institucional se reconoció el esfuerzo de 159 trabajadores universitarios que se comprometieron 15, 20, 25, 30 y 35 años con el servicio y la excelencia académica de esta institución.

La relevancia de este evento no representa únicamente una ceremonia en la que el número destaca, sino también la lealtad y esfuerzo que cada empleado ha desempeñado desde sus labores. El Modelo Educativo Visión 2040 enfatiza el fortalecimiento institucional y el talento humano como elementos clave para transformar la universidad. Reconocer la antigüedad fomenta la cultura del orgullo universitario.

En representación del personal administrativo de esta casa de estudios, el maestro Noé Ali Sánchez Navarro, compartió un discurso para conmemorar el valor y el esfuerzo.

«Reconozco que los sueños se cumplen. Para mí eso somos en la UACJ, una institución que hace posible los sueños. Somos parte de una institución que ha crecido en investigación, presencia institucional e impacto social. Aquí no solamente se imparten clases o cumplimos con un horario, aquí ayudamos a construir proyectos de vida. Y todo proyecto comienza como un sueño. El de quien busca cambiar la historia de su familia. Ese es el tamaño de nuestra responsabilidad con esta universidad. Desde el área en la que trabajemos, somos el puente entre los sueños y el futuro”.

Asimismo, la doctora Rita Ileana Olivas Lara, representante del personal académico, en su mensaje expreso que existen personas comprometidas que hacen posible que esta universidad siga avanzando. “Hoy estoy aquí con el corazón lleno de gratitud, de recuerdos y de una gran emoción de cumplir 35 años laborando en esta universidad. Cuando volteo hacia atrás me doy cuenta de que no son solamente años de trabajo, son años de vida, aprendizaje, crecimiento, retos, personas e historias. Mi historia con esta universidad comenzó por iniciativa de mi padre, el maestro Fernando Olivas Bustillos, académico, fundador de la UACJ. Él no solo me acercó a esta institución, también me transmitió con su ejemplo el valor del compromiso”.

Como parte de los discursos, el rector Daniel Daniel Alberto Constandse Cortez cerró los emotivos mensajes con palabras de aliento y gratitud. “Escuchar desde sus propias voces esta grata experiencia es importante. Mi reconocimiento y respeto para todos ustedes por este tiempo que han permanecido aquí. Comenzamos en un camino desconocido, y hoy apreciamos la estructura, que hemos formado. Valoro mucho lo que lo que han hecho en esta universidad. Los 15, 20, 25, 30 y 35 años no son números, son historias. Afuera es un orgullo el haber egresado de UACJ y esto es gracias al apoyo de todos ustedes. Han sido los promotores de que crezca y se consolide la universidad”, enfatizó.

El honorable presídium, que entregó a los trabajadores un reconocimiento, se conformó por el doctor Daniel Daniel Alberto Constandse Cortez, rector; el doctor Salvador Nava Martínez, secretario general; maestra Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaría académica; maestra Tania Dolores Hernández García, directora del Instituto de Ciencias Biomédicas; doctor Fausto Enrique Aguirre Escárcega, director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte; doctor Jesús Meza Vega, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración y el doctor Roberto Romero López, jefe del Departamento de Ingeniería Industrial y de Manufactura en representación del director del Instituto de Ingeniería y Tecnología.

En esta institución no solo se forman profesionistas, también historias de vida y aprendizajes que se guardaran en la memoria. La UACJ celebra el esfuerzo de su personal con orgullo.