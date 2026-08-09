El senador Emmanuel Reyes Carmona reconoció el liderazgo, la capacidad de diálogo y el compromiso del diputado local Ricardo Ferro, durante su Segundo Informe Legislativo, y refrendó su respaldo para continuar trabajando por San Miguel de Allende y por la transformación de Guanajuato.

Ante mujeres y hombres reunidos para acompañar al legislador, Reyes Carmona destacó la trayectoria de Ferro como representante social y político, así como su desempeño al frente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado y como líder de la bancada de Morena.

“En él hemos visto la capacidad de diálogo, de compromiso, de tenacidad y, sobre todo, de cómo hacer defensa desde su posición política”, expresó el senador.

Reyes Carmona afirmó que Ricardo Ferro cuenta con el respaldo de un grupo de liderazgos que acompañará sus objetivos y esfuerzos en favor de San Miguel de Allende. Asimismo, reconoció su trabajo legislativo y su papel como compañero y aliado dentro del movimiento de transformación.

“Hay mucho por hacer a favor de San Miguel de Allende. Gracias, querido Ricardo, por ser un gran legislador y gracias por ser un gran compañero”, señaló.

Durante su mensaje, el senador también hizo énfasis en la ruta política que, desde su perspectiva, se construye en Guanajuato de cara a los próximos procesos electorales. En ese contexto, afirmó que Ferro forma parte de la construcción del proyecto de Morena rumbo a 2027.

“Estamos caminando juntas y juntos hacia la llegada del segundo piso de la Cuarta Transformación en el estado de Guanajuato”, sostuvo.

El senador señaló que el trabajo político y social debe mantenerse cercano a las comunidades, particularmente en San Miguel de Allende, donde, afirmó, existe una agenda pendiente que requiere coordinación, unidad y esfuerzo colectivo.

Al cerrar su intervención, Reyes Carmona refrendó públicamente su respaldo a Ricardo Ferro, a San Miguel de Allende y al proyecto de transformación en Guanajuato, al tiempo que llamó a mantener la unidad para avanzar en los objetivos del movimiento.

“Rumbo a 2027 vamos con Ferro, vamos con San Miguel de Allende, vamos con Guanajuato, vamos con Claudia Sheinbaum y vamos con México”, afirmó.