El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó una asamblea distrital en la colonia El Porvenir, donde señaló que Chihuahua merece un gobierno que vea por los intereses de todo el estado y no solamente por los de unos cuantos.

El consejero nacional de Morena, acompañado de su esposa, Rubí Enríquez, agradeció las muestras de apoyo y el respaldo ciudadano que se hizo presente durante la asamblea, a la que acudieron cientos de personas para expresar su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación.

Pérez Cuéllar señaló que una de las principales tareas es defender la soberanía nacional, que significa que las y los mexicanos podamos decidir libremente qué queremos hacer con nuestro país; pero también implica defender los programas sociales impulsados por la Cuarta Transformación, que hoy benefician a millones de familias.

Dijo que es necesario defender lo que ya se ha logrado con las políticas públicas del Gobierno Federal y evitar que intereses políticos pretendan frenar o limitar los programas sociales que han generado beneficios para las familias chihuahuenses.

Finalmente, reiteró que Chihuahua necesita autoridades que gobiernen para todas y todos, con una visión incluyente y sin distinciones, porque mientras en algunas regiones existen grandes necesidades, desde la capital del estado se ha gobernado, en muchas ocasiones, pensando solamente en unos cuantos.