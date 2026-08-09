Con una propuesta artística que explora la relación entre la feminidad y la naturaleza, fue inaugurada la exposición colectiva fotográfica multidisciplinaria “Un árbol en el pecho” en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), como parte del programa de exposiciones impulsado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT).



La muestra, reúne fotografía y pintura para representar distintas experiencias de la mujer a lo largo de las etapas de la vida, utilizando como alegoría elementos de la naturaleza como semillas, plantas, frutos, flores y árboles.



“Un árbol en el pecho” surgió de la inquietud de las artistas participantes por plasmar sus propias visiones sobre la feminidad desde una perspectiva artística y literaria, explorando aquello que nace, crece y permanece en el interior de cada mujer a lo largo de su vida.



En la exposición participan las fotógrafas Raquel Muñoz Loya, Lucía Mendoza Cano, Arisveth Lucero, Lorena Borja y Cyndi Vázquez, así como las pintoras Lía Julieta Hinojos, Elia Dalila Osuna, Luna Andrómeda Espinoza, Carmen Olivas Ortega, Nohemí Carmona Flores, Heliana Valdez y Elena Fong.



Durante la inauguración se destacó que uno de los principales objetivos de la exposición es generar un espacio de reflexión y diálogo con la comunidad, además de visibilizar las diferentes experiencias de la feminidad y su vínculo con la naturaleza mediante diversas disciplinas artísticas.



La encargada del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, Itzel López, señaló que este tipo de propuestas contribuyen a fomentar la apreciación de la fotografía y la literatura como herramientas para la construcción de identidad y memoria, al tiempo que fortalecen la oferta cultural en los espacios municipales.



La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 6 de septiembre en el MAHCH, con entrada gratuita, por lo que se invita a la comunidad a conocer esta propuesta multidisciplinaria y acercarse a las diferentes perspectivas artísticas que conforman la muestra.