En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), en coordinación con la Comisión de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y el Centro Municipal de Pueblos Originarios (CEMPO), inauguró la exposición fotográfica colectiva “Vida, Encuentro y Tradición” en la galería Mtra. Sandra Melisa Lara Hernández del Centro Municipal de las Artes (CMA).



La inauguración se llevó a cabo como parte de las actividades del Primer Encuentro Intercultural de Pueblos Originarios, iniciativa que busca reconocer, preservar y difundir las tradiciones, expresiones artísticas y conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas asentadas en esta frontera.



La exposición reúne el trabajo de las artistas Claudia Marina Juárez, Cristina Ortega, Yolanda Montiel, Teresa Vázquez, Dianet Núñez Ramos y Miriam Consuelo Martínez Núñez, quienes, a través de la fotografía, muestran distintas expresiones de la vida, identidad, cultura y tradiciones de los pueblos originarios.



“Vida, Encuentro y Tradición” permanecerá abierta al público hasta el 10 de septiembre, ofreciendo a la ciudadanía la oportunidad de acercarse a las manifestaciones culturales de las comunidades indígenas y conocer, mediante la fotografía, parte de su patrimonio cultural material e inmaterial.



Durante la inauguración, la encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó el trabajo de las artistas participantes y señaló que la exposición representa una oportunidad para resaltar la riqueza de las comunidades indígenas, preservar sus tradiciones y contribuir a la continuidad de su legado cultural.



“Es el trabajo de excelentes artistas que buscan resaltar a nuestras comunidades indígenas, preservar sus tradiciones y continuar con su legado”, expresó.



La exposición también representa un reconocimiento a las personas que integran las más de 18 comunidades de pueblos originarios asentadas en Ciudad Juárez, así como a sus aportaciones culturales y a la presencia que mantienen en la vida social y cultural de esta ciudad fronteriza.



En este sentido, el encuentro y las actividades culturales impulsadas durante estos días buscan fortalecer la visibilización de la interculturalidad y promover una mayor participación de los pueblos originarios en los espacios culturales, urbanos, digitales, artísticos y económicos.



La exposición “Vida, Encuentro y Tradición” se suma a las acciones conmemorativas por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra cada 9 de agosto, y contribuye a generar espacios para el reconocimiento y preservación de las lenguas, tradiciones y conocimientos que forman parte del patrimonio cultural vivo de Ciudad Juárez.