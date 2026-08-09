En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), en coordinación con la Comisión de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y el Centro Municipal de Pueblos Originarios (CEMPO), inauguró la exposición fotográfica colectiva “Vida, Encuentro y Tradición” en la galería Mtra. Sandra Melisa Lara Hernández del Centro Municipal de las Artes (CMA).
La inauguración se llevó a cabo como parte de las actividades del Primer Encuentro Intercultural de Pueblos Originarios, iniciativa que busca reconocer, preservar y difundir las tradiciones, expresiones artísticas y conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas asentadas en esta frontera.
La exposición reúne el trabajo de las artistas Claudia Marina Juárez, Cristina Ortega, Yolanda Montiel, Teresa Vázquez, Dianet Núñez Ramos y Miriam Consuelo Martínez Núñez, quienes, a través de la fotografía, muestran distintas expresiones de la vida, identidad, cultura y tradiciones de los pueblos originarios.
“Vida, Encuentro y Tradición” permanecerá abierta al público hasta el 10 de septiembre, ofreciendo a la ciudadanía la oportunidad de acercarse a las manifestaciones culturales de las comunidades indígenas y conocer, mediante la fotografía, parte de su patrimonio cultural material e inmaterial.
Durante la inauguración, la encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó el trabajo de las artistas participantes y señaló que la exposición representa una oportunidad para resaltar la riqueza de las comunidades indígenas, preservar sus tradiciones y contribuir a la continuidad de su legado cultural.
“Es el trabajo de excelentes artistas que buscan resaltar a nuestras comunidades indígenas, preservar sus tradiciones y continuar con su legado”, expresó.
La exposición también representa un reconocimiento a las personas que integran las más de 18 comunidades de pueblos originarios asentadas en Ciudad Juárez, así como a sus aportaciones culturales y a la presencia que mantienen en la vida social y cultural de esta ciudad fronteriza.
En este sentido, el encuentro y las actividades culturales impulsadas durante estos días buscan fortalecer la visibilización de la interculturalidad y promover una mayor participación de los pueblos originarios en los espacios culturales, urbanos, digitales, artísticos y económicos.
La exposición “Vida, Encuentro y Tradición” se suma a las acciones conmemorativas por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra cada 9 de agosto, y contribuye a generar espacios para el reconocimiento y preservación de las lenguas, tradiciones y conocimientos que forman parte del patrimonio cultural vivo de Ciudad Juárez.
Inauguran la exposición fotográfica “Vida, Encuentro y Tradición” en el Centro Municipal de las Artes
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), en coordinación con la Comisión de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y el Centro Municipal de Pueblos Originarios (CEMPO), inauguró la exposición fotográfica colectiva “Vida, Encuentro y Tradición” en la galería Mtra. Sandra Melisa Lara Hernández del Centro Municipal de las Artes (CMA).