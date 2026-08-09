Con una muestra que reúne distintas perspectivas y lenguajes artísticos, fue inaugurada la exposición colectiva “Cuatro Estaciones” en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), como parte del programa de exposiciones impulsado por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT).



La inauguración contó con la participación de las artistas Sofía Velazco, Imelda Vázquez, Alma Matamoros y Amalia Trejo, quienes presentan obras realizadas mediante diversas técnicas y con temáticas relacionadas principalmente con el paisaje, la figura femenina, la flora y la fauna.



La exposición establece un paralelismo entre la diversidad y transformación de las cuatro estaciones del año y las diferentes miradas de las artistas participantes, quienes a través de sus obras plasman emociones, experiencias y reflexiones desde sus propios procesos creativos.



Cada una de las piezas refleja la personalidad, sensibilidad y trayectoria de sus autoras, generando un recorrido en el que convergen representaciones de la naturaleza, la figura humana y distintos elementos simbólicos que dialogan entre sí.



Itzel López, encargada del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), destacó la importancia de generar este tipo de espacios para acercar las distintas expresiones artísticas a la comunidad.



Señaló que exposiciones como “Cuatro Estaciones” permiten conocer las diferentes experiencias y perspectivas de las creadoras, al mismo tiempo que fomentan la apreciación de la pintura y contribuyen a generar espacios de reflexión y diálogo entre el arte y la ciudadanía.



La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 6 de septiembre en las instalaciones del MAHCH, donde las y los visitantes podrán conocer las propuestas de las cuatro artistas y disfrutar de una exposición que reúne distintas formas de interpretar el entorno y la experiencia humana a través de la pintura.



Con esta actividad, el Gobierno Municipal, a través del IPACULT, continúa fortaleciendo su programa de exposiciones en espacios culturales municipales y promoviendo el acercamiento de la comunidad juarense a las diferentes manifestaciones de las artes visuales.