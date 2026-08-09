El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, sostuvo un encuentro con administradores y representantes de organismos operadores de agua de 32 municipios del estado, con el objetivo de conocer de manera directa los principales retos que enfrentan para garantizar el abasto de agua potable, el saneamiento y la atención a las familias chihuahuenses.

Durante su participación, Bonilla destacó la importancia de mantener una comunicación cercana con quienes todos los días tienen la responsabilidad de administrar uno de los servicios más sensibles para la ciudadanía. Señaló que en este encuentro se encuentra representada una parte importante de la población de Chihuahua, a través de liderazgos que conocen de primera mano las necesidades de sus comunidades y que han demostrado capacidad para operar y dar resultados.

El alcalde resaltó además la necesidad de fortalecer la coordinación entre los municipios, particularmente entre Chihuahua y Ciudad Juárez, al considerar que ambas ciudades tienen vocaciones económicas distintas que, al complementarse, pueden convertirse en una importante fortaleza para el desarrollo del estado.

“Si Juárez y Chihuahua trabajan juntos, con las vocaciones tan distintas que tienen, Chihuahua con una vocación más comercial, de servicios y de industria aeroespacial, y Juárez como una gran potencia manufacturera y exportadora, eso nos va a dar una fuerza económica tremenda”, expresó.

Por su parte, Mario Mata Carrasco destacó que los organismos operadores de agua constituyen una red fundamental para la atención de las familias de todo el estado, al señalar que actualmente existen 49 organismos operadores, además de juntas rurales y comités de agua que permiten ampliar la cobertura y atender las necesidades de las comunidades.

Mata Carrasco reconoció el trabajo que realizan diariamente las cuadrillas, técnicos, ingenieros y personal de los organismos operadores, quienes atienden desde fallas en pozos y bombas hasta problemas en redes de distribución. Subrayó que se trata de una labor que requiere compromiso permanente, pues el servicio de agua es uno de los que mayor contacto genera entre las autoridades y la ciudadanía.

Asimismo, destacó los avances que han tenido los organismos operadores en materia de tecnología y atención ciudadana, mediante aplicaciones digitales, cajeros automáticos y otros mecanismos que facilitan el pago de los servicios, sin dejar de lado la atención directa a los usuarios.

Durante el encuentro se resaltó que Chihuahua enfrenta condiciones particulares por su ubicación geográfica y disponibilidad del recurso, ya que aproximadamente el 97 por ciento del agua utilizada en el estado proviene de pozos, lo que representa un reto permanente para los organismos encargados del suministro.

Finalmente, Mario Mata Carrasco señaló que el agua potable, el alcantarillado y el saneamiento son elementos fundamentales para el desarrollo humano y social, por lo que reiteró la disposición de los organismos operadores para trabajar de manera coordinada con el alcalde Marco Bonilla y mantener una comunicación permanente que permita atender las necesidades de las comunidades.