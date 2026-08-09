Un joven de 19 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) durante el seguimiento a una investigación por homicidio ocurrido el pasado 1 de agosto en Ciudad Juárez. Durante la intervención también fue asegurado un vehículo presuntamente relacionado con el caso y tres envoltorios con presunta marihuana.

La detención que se realizó el día de ayer, fue resultado de los trabajos de investigación y seguimiento realizados por agentes de la SSPE, como parte de la estrategia impulsada por el secretario Gilberto Loya Chávez para atender delitos de alto impacto.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el 1 de agosto, cuando se reportó a un hombre lesionado por proyectil de arma de fuego al interior de un vehículo, en el estacionamiento ubicado en el cruce de los bulevares Óscar Flores Sánchez y Zaragoza. La víctima posteriormente perdió la vida.

Como parte de las labores de seguimiento, el 8 de agosto los agentes ubicaron un vehículo color azul en el cruce de las calles Profesora Esperanza Reyes Sánchez y De la Roca, cuyas características coincidían con las obtenidas durante la investigación.

Los elementos marcaron el alto al conductor, quien se identificó como Alejandro B. C., de 19 años. Sus datos fueron consultados mediante las bases de datos a través de la Plataforma Centinela.

Durante la inspección del vehículo fueron localizados tres envoltorios de plástico transparente con la supuesta droga, motivo por el cual el joven fue detenido por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

Asimismo, el vehículo quedó asegurado debido a su probable relación con la investigación por homicidio. El detenido y los elementos asegurados, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, para continuar con las indagatorias.

La SSPE refrenda su compromiso de fortalecer la seguridad mediante inteligencia, análisis táctico, tecnología y coordinación operativa, con el objetivo de esclarecer hechos violentos y llevar ante la autoridad competente a quienes resulten responsables.