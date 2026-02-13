El incremento de casos de sarampión en México durante las primeras semanas de 2026 ha llevado a autoridades estatales a reactivar protocolos sanitarios en escuelas y espacios cerrados.

Aunque la vacunación continúa siendo la principal estrategia de protección, algunas entidades han decidido volver al uso obligatorio de cubrebocas en entornos educativos y con alta concentración de personas para reducir contagios.

Estado de México

Desde el lunes 9 de febrero de 2026, el Gobierno del Estado de México decretó el uso obligatorio de cubrebocas en:

Escuelas públicas y privadas

Personal docente y administrativo

Estudiantes de todos los niveles

Medidas adicionales:

Filtros sanitarios en accesos

Revisión de síntomas visibles

Toma de temperatura

La medida se enfoca en prevenir brotes en planteles con alta densidad de población escolar.

Aunque no todos han decretado obligatoriedad general, varias entidades mantienen vigilancia activa:

Nuevo León

Recomendación estricta de cubrebocas en zonas con alta movilidad

Uso sugerido en personas con síntomas respiratorios

Atención especial en Monterrey y área metropolitana

Chihuahua y Chiapas

Cercos sanitarios en zonas con casos confirmados

Recomendación amplia de cubrebocas en espacios cerrados

Vigilancia epidemiológica reforzada

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa.Se transmite por:

Gotículas de saliva

Aerosoles en el aire

Según la Secretaría de Salud federal, el virus puede permanecer activo hasta dos horas en el ambiente después de que una persona infectada abandona un lugar.

El cubrebocas se considera una medida complementaria, no sustituta de la vacuna.La protección más efectiva sigue siendo el esquema completo de vacunación.

Síntomas de sarampión: ¿qué debes vigilar?

Si vives en una zona con brote o medidas preventivas, presta atención a:

Fiebre alta

Tos y escurrimiento nasal

Ojos rojos

Erupción o manchas rojas en la piel

Inician en la cara

Se extienden al cuerpo

Ante estos síntomas, las autoridades sanitarias recomiendan acudir a una unidad de salud y evitar automedicarse.

Lo más importante para la población

El cubrebocas regresó en algunos estados por aumento de casos.

La vacuna sigue siendo la protección principal.

Las medidas se concentran en escuelas y zonas urbanas.

No todos los estados tienen obligatoriedad, pero sí alertas.

Las autoridades sanitarias insisten en que la prevención depende de la vacunación completa y la detección temprana de síntomas.

ElImparcial