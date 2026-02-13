El incremento de casos de sarampión en México durante las primeras semanas de 2026 ha llevado a autoridades estatales a reactivar protocolos sanitarios en escuelas y espacios cerrados.
Aunque la vacunación continúa siendo la principal estrategia de protección, algunas entidades han decidido volver al uso obligatorio de cubrebocas en entornos educativos y con alta concentración de personas para reducir contagios.
Estado de México
Desde el lunes 9 de febrero de 2026, el Gobierno del Estado de México decretó el uso obligatorio de cubrebocas en:
Escuelas públicas y privadas
Personal docente y administrativo
Estudiantes de todos los niveles
Medidas adicionales:
Filtros sanitarios en accesos
Revisión de síntomas visibles
Toma de temperatura
La medida se enfoca en prevenir brotes en planteles con alta densidad de población escolar.
Aunque no todos han decretado obligatoriedad general, varias entidades mantienen vigilancia activa:
Nuevo León
Recomendación estricta de cubrebocas en zonas con alta movilidad
Uso sugerido en personas con síntomas respiratorios
Atención especial en Monterrey y área metropolitana
Chihuahua y Chiapas
Cercos sanitarios en zonas con casos confirmados
Recomendación amplia de cubrebocas en espacios cerrados
Vigilancia epidemiológica reforzada
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa.Se transmite por:
Gotículas de saliva
Aerosoles en el aire
Según la Secretaría de Salud federal, el virus puede permanecer activo hasta dos horas en el ambiente después de que una persona infectada abandona un lugar.
El cubrebocas se considera una medida complementaria, no sustituta de la vacuna.La protección más efectiva sigue siendo el esquema completo de vacunación.
Síntomas de sarampión: ¿qué debes vigilar?
Si vives en una zona con brote o medidas preventivas, presta atención a:
Fiebre alta
Tos y escurrimiento nasal
Ojos rojos
Erupción o manchas rojas en la piel
Inician en la cara
Se extienden al cuerpo
Ante estos síntomas, las autoridades sanitarias recomiendan acudir a una unidad de salud y evitar automedicarse.
Lo más importante para la población
El cubrebocas regresó en algunos estados por aumento de casos.
La vacuna sigue siendo la protección principal.
Las medidas se concentran en escuelas y zonas urbanas.
No todos los estados tienen obligatoriedad, pero sí alertas.
Las autoridades sanitarias insisten en que la prevención depende de la vacunación completa y la detección temprana de síntomas.
ElImparcial