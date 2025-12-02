La Dirección de Limpia reforzó con más personal los operativos que se realizan a través del programa Puntos Limpios Fijos y Puntos Limpios a tu Colonia.



El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, señaló que estas acciones se emprendieron para contener las malas prácticas de personas que se acercan a los contenedores para sacar objetos que les interesa, pero dejan los tiliches fuera de los espacios.



Señaló que debido a la temporada de invierno, resulta riesgoso este tipo de situaciones, ya que la gente puede encender fogatas para calentarse y provocar un incendio.



El funcionario pidió a la ciudadanía reportar estos casos al número de emergencias 9-1-1 y pedir el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.



Los cuatro Puntos Limpios a tu Colonia se colocan cada fin de semana en distintos sectores de Juárez. En esta ocasión estuvieron en la etapa II del fraccionamiento Riberas del Bravo, así como en las colonias Carlos Chavira, El Mezquital y Constitución.



Los cinco Puntos Fijos están colocados en las instalaciones de la Dirección de Ecología, situada en Heroico Colegio Militar y calle Universidad; en el bulevar Talamás Camandari y Mesa Central; en el bulevar Talamás Camandari a la altura de la colonia Carlos Castillo Peraza, así como en el parque de Salvárcar y en el Centro Comunitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el área suroriente.



“Agradecemos a los juarenses que están haciendo uso de esos espacios, es una buena herramienta para acercar los servicios a la comunidad y seguiremos trabajando”, indicó el funcionario.