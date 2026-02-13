Esta tarde fue inaugurada la sala La Era de los Dragones, en la Rodadora, en donde los infantes podrán echar a volar la imaginación y conocer más a fondo la existencia de los dragones y dinosaurios.

La nueva sala quedará abierta al público en general a partir de hoy y hasta el próximo 31 de mayo, esperando la asistencia de alrededor de 20 mil visitantes.

La sala está dirigida especialmente para infantes, quienes, al asistir, podrán conocer mayores detalles e historia de los dragones, así como su forma de vivir y lugares de procedencia.

El nuevo espacio de entretenimiento y conocimiento, cuenta con seis especies de dragones, los cuales cuentan con movimiento y los asistentes podrán realizar preguntas al personal que asistirá a los visitantes.

El tradicional corte de listón fue realizado por autoridades estatales y municipales, así como directivos de la Rodadora.

Por su parte, Carlos Ernesto Ortiz Villegas, representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, indicó que se trata de un espacio que no se debería de perder, pues indica que se trata de no perder la capacidad de asombrarnos.

Dijo que en esta ocasión no se trata solo de inaugurar un espacio, sino de abrir un espacio para la imaginación.

El funcionario estatal abrió la invitación para que las familias enteras acudan a este lugar y descubran juntas la importancia de estas especies y amplíen los conocimientos que hasta ahorita tienen sobre estas criaturas.

Luego del tradicional corte del listón, se realizó un recorrido por el lugar, mismo que a partir de hoy queda abierto para todos los que quieran ampliar sus conocimientos sobre estas sorprendentes criaturas.