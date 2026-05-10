Con la intervención de 10 colonias, este sábado se llevó a cabo la tercera jornada del programa “Juárez Amanece Limpio”, el cual suma ya 30 colonias con espacios públicos limpios y rehabilitados en la ciudad.



El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, agradeció a los vecinos de la Colonia Villa Residencial del Real por su cooperación en los trabajos de limpia que se realizaron en este sector, mismos que fueron coordinados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.



El edil señaló que fueron 150 policías quienes en compañía de los vecinos y empresas, lograron transformar cuatro parques y siete diques, esfuerzos que se suman a los trabajos que se llevaron a cabo en 9 colonias más.



“Él espíritu cuando arrancó este programa era ese, tratar de involucrar a todo el mundo en la transformación de nuestra ciudad”, destacó.



Dijo que las empresas han jugado un papel importante ya que han proporcionado, entre otras cosas, maquinaria pesada que ha facilitado las labores de limpieza.



También destacó el trabajo de la comunidad ya que los vecinos aparte de limpiar, muchos de ellos se han comprometido a preservar los espacios limpios.



“Estamos muy contentos y muy agradecidos con el compromiso de que vamos a trabajar juntos, porque así son los gobiernos de la Cuarta Transformación; en territorio, cerca de su gente”, resaltó la Diputada local Elizabeth Guzmán.



Las colonias intervenidas fueron; Las Almeras, Puente el Bravo, Terranova, Villas del Sur, Valle de los Olivos, Puente Alto, Villa Residencial I y II, Los Arcos y Colonial del Sur.



Como parte de los invitados especiales se contó con la presencia del Diputado Federal, Alejandro Pérez Cuéllar; la diputada María Antonieta Pérez y el diputado Pedro Torres, así como personal de la SEDENA y empleados municipales.