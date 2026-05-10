CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua — El Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez conmemoró el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos en un evento que destacó la relación bilateral entre Estados Unidos y México, los estrechos lazos que caracterizan a la región fronteriza y el espíritu de Freedom 250 como eje conmemorativo de este aniversario.

La ceremonia reunió a autoridades diplomáticas, civiles, militares, educativas, empresariales, representantes de la sociedad civil e innovadores de ambos países, subrayando la importancia de la colaboración entre Estados Unidos y México en la región fronteriza.

El programa incluyó la interpretación de los himnos nacionales de México y Estados Unidos a cargo de la banda de la Primera División Blindada de Fort Bliss, así como la participación de la escolta de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y del destacamento de la Guardia de Seguridad del Cuerpo de Infantería de Marina del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

Asimismo, se presentó una exhibición especial del Museo de Los Fundadores sobre los 250 años de independencia de Estados Unidos, a cargo de La Rodadora Espacio Interactivo, que ofreció a los asistentes un recorrido por los principios históricos que han dado forma a la nación estadounidense.

Durante sus palabras, el Cónsul General Encargado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Robin Busse, destacó los valores fundacionales de Estados Unidos y su relevancia en el contexto actual de la relación bilateral.

“Hace doscientos cincuenta años, un grupo de líderes tomó una decisión audaz: construir una nación basada en principios que no estaban garantizados —la libertad, la representación y el estado de derecho—. Estos principios perduran porque se fortalecen a través de nuestras instituciones, nuestras alianzas y nuestra gente”, expresó Busse.

Subrayó además el carácter único de la región fronteriza. “No hay mejor lugar para reflexionar sobre esto que la región Ciudad Juárez–El Paso, donde la relación entre nuestros países no es teoría, sino una realidad diaria”, señaló. “Esta noche celebramos más que la independencia.

Celebramos la asociación, el progreso compartido y un futuro que construimos juntos día a día en ambos lados de esta frontera”.

El Consulado reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la movilidad legal, el fortalecimiento institucional y la ampliación de oportunidades educativas y económicas a través de los Espacios Americanos en Ciudad Juárez y Chihuahua, en línea con las prioridades de trabajo conjunto entre ambos países.

Sobre Freedom 250

Freedom 250 es la iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos que conmemora el 250 aniversario de la independencia del país. Este esfuerzo global invita a reflexionar sobre los principios fundacionales de Estados Unidos —la libertad, la democracia y el estado de derecho—, así como sobre su evolución a lo largo del tiempo y su impacto continuo en la vida nacional y en la relación de Estados Unidos con el mundo.