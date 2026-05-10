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Construirán Centro Comunitario México Imparable en Anapra

by Salvador Miranda
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El Centro Comunitario México Imparable, será construido en la colonia Anapra, dio a conocer este día, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Resaltó que este será un gran espacio para la atención de la comunidad, en especial para la salud mental y física, pero también para los jóvenes, con apoyo del Gobierno Federal.
 “El centro comunitario tendrá atención personalizada para temas de salud mental, psicológica, física, así como cuestiones que apoyen a los jóvenes, que estará pagado por el Gobierno de México”, detalló.   El alcalde mencionó que este tiene una inversión de más de 10 millones de pesos del Gobierno de México, que estará justo a un lado de la inversión que hará el Municipio, donde se construye el Skate Park y algunas canchas, la idea es que estén unidos.  “Este es un logro muy importante y un avance, ya estamos buscando un espacio más, pagado por el Gobierno de México”, resaltó el Presidente Municipal.

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