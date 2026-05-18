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Culminan cursos de idiomas 250 estudiantes en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

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La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), a través del Departamento de Internacionalización e Idiomas, llevó a cabo la presentación de proyectos finales correspondientes al primer módulo 2026 de los cursos del Centro de Idiomas.

La jefa del Departamento de Internacionalización e Idiomas de la UTCJ, Diana Elizabeth Villaseñor-Hernández, informó que actualmente se cuenta con alrededor de 250 estudiantes activos entre niños, adolescentes y adultos inscritos exclusivamente para fortalecer su nivel de inglés.

“Nuestros estudiantes presentaron proyectos en inglés basados en los conocimientos adquiridos durante el curso. Es una actividad interactiva y abierta a la comunidad”, destacó.

Los cursos del Centro de Idiomas iniciaron en enero y forman parte de una estrategia educativa enfocada en el desarrollo de habilidades conversacionales del idioma inglés mediante dinámicas prácticas y participativas.

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La funcionaria señaló que el interés por aprender inglés ha crecido considerablemente en la región, especialmente entre niñas y niños. En esta edición se alcanzó por primera vez una matrícula cercana a los 100 estudiantes infantiles, reflejando una mayor conciencia social sobre la importancia del idioma.

“Actualmente el inglés ya no es opcional, es una necesidad en un entorno globalizado y en una ciudad fronteriza como Ciudad Juárez, donde cada vez existen más oportunidades en el sector industrial y profesional”, expresó.

Asimismo, informó que el segundo módulo del año dará inicio el próximo 30 de mayo, por lo que la UTCJ invitó a la comunidad interesada a integrarse a los cursos.

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